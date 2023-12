Amazon victime d’une arnaque, un pneu incroyable chez Hyundai, c’est le récap’

Amazon est victime d’une énorme arnaque au remboursement. Le montant perdu s’élève à plusieurs millions de dollars. Hyundai dévoile un pneu révolutionnaire. Il intègre des chaînes à neige qui s’active avec un simple bouton. Orange promet la fibre à 10 Gb/s à tous ses clients. Mais il y a évidemment une condition. C’est le récap.

Nous fêtons cette semaine les 30 ans du jeu vidéo « Doom ». Développé par ID Software et sorti en décembre 1993 sur MS-DOS, le vénérable FPS qui révolutionné le genre, mais aussi créé de nombreuses polémiques sur la violence des jeux vidéo. Il a bénéficié d’une douzaine de suites, d’une vingtaine de portages officiels (sur ordinateur et console) et d’un nombre indéfinissables de déclinaisons sur des plates-formes toutes plus étranges les unes que les autres. Nous vous conseillons la lecture de notre article dédié à Doom, à son trentième anniversaire et à un YouTuber qui a créé une étonnante vidéo sur les portages du jeu. Saurez-vous deviner les vrais et les faux ?

Amazon victime d’une arnaque au remboursement

Amazon a porté plainte contre la société REKK et 30 personnes à travers le monde pour arnaque en bande organisée. Entre juin 2022 et mai 2023, la société vendait aux clients du site marchand un service de « remboursement » de produit, contre une commission. Soudoyés, des employés complices de la firme américaine validaient le retour des produits visés. Le montant de l’arnaque dépasse le million de dollars. Retrouvez tous les détails de cette opération frauduleuse international dans notre article.

Orange promet la fibre à 10 Gb/s à ses clients Livebox 7 seulement

Orange annonce adopter une nouvelle technologie pour son réseau de fibre optique. Grâce à elle, l’opérateur sera en mesure d’offrir des connexions fibre à 10 Gb/s à 30 % de ses clients fibres avant fin 2024 et à tous ses clients en 2026. Seulement, Orange ne débloquera pas cet avantage auprès de tous ses abonnés. Seulement à ceux qui ont opté pour la Livebox 7, son dernier modem. Et devinez avec quel abonnement il est possible d’en profiter…

Hyundai invente le pneu avec chaînes à neige intégré

Tous les automobilistes vivant en zone montagneuse le savent : installer des chaînes ou des chaussettes à neige est une corvée. Bien sûr, il existe des pneus neige. Mais ces derniers ne sont pas adaptés à une conduite les autres saisons. Pour faciliter la vie de ces utilisateurs, Hyundai a présenté un concept de roue (ensemble jante et pneu) où les chaines à neige sont intégrées. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour les activer ou les désactiver. Retrouvez dans notre article tous les détails de cette innovation.

