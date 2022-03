Assurance maladie : votre carte vitale ne va pas expirer, ce SMS est une arnaque

L'Assurance maladie est une nouvelle fois la cible d'une campagne de phishing. Cette fois-ci, les pirates exploitent l'image et les visuels de l'organisme et prétextent l'expiration de la carte vitale pour piéger les utilisateurs. Via un faux site, les pirates espèrent récupérer des données personnelles et bancaires.

Décidément, l'Assurance maladie est régulièrement prise pour cible par les pirates et escrocs présents sur le web. Il faut dire que l'organisme est utilisé par des millions de Français. Résultat, les cyberarnaqueurs ne se font pas prier pour copier l'image et les codes visuels de l'Assurance maladie pour piéger des utilisateurs.

Déjà en début mars 2022, le site Ameli a été piraté et les données personnelles de 510 000 Français se sont retrouvées à la vente sur la toile. Cette fois-ci, il s'agit d'une toute nouvelle campagne d'hameçonnage. En effet, les escrocs se font passer pour l'Assurance maladie et envoient des SMS aux utilisateurs pour les prévenir de l'expiration imminente de leur carte vitale.

En cliquant sur le lien contenu dans ce faux texto, les utilisateurs sont redirigés vers un site frauduleux qui reprend l'interface, le design et les logos de l'Assurance maladie. Sans surprise, il est demandé aux internautes de remplir un formulaire pour “mettre à jour les informations contenues dans la carte” comme le nom, le prénom, l'adresse mail et postale et enfin le numéro de carte bancaire.

À lire également : Attention à ces fausses offres d’emploi, elles menacent de voler l’argent et les données des étudiants

Une arnaque à la carte vitale parfaitement exécutée

Concernant cette dernière donnée, les pirates assurent qu'une mise à jour des informations bancaires est nécessaire pour l'envoi de votre “nouvelle carte vitale”. En outre, il faudra payer entre 0,95 et 4,90 € de frais de dossier. Vous l'aurez compris, votre carte vitale n'arrivera jamais, et les escrocs en profiteront pour vider votre compte grâce aux informations bancaires renseignées. En premier lieu, l'Assurance maladie rappelle qu'une carte vitale n'expire jamais. Une fois que vous savez cela, vous êtes en mesure de détecter bien plus facilement ce genre d'arnaques. Par ailleurs, l'Assurance maladie précise que :

Il n'y a pas de référence de dossier dans l'objet des mails qu'elle envoie

Aucune donnée personnelle ne vous sera demandée par courriel

L'organisme ne demande jamais de validation de remboursement

L'organisme ne se présente jamais comme un service client

Rien n'est écrit en rouge dans les mails adressés aux assurés

En cas de doute sur l'origine d'un mail ou d'un SMS, l'Assurance maladie conseille de passer systématiquement par son espace Assuré en se connectant manuellement via le site officiel.