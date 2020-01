Super Retro Champ de My Arcade : 50 % Super NES, 50 % Megadrive, 100 % rétrogaming

Après Retro Champ, qui combinait une NES et une Master System, My Arcade réitère avec une nouvelle console portable appelée Super Retro Champ. Celle-ci permet de jouer à des jeux Super Nintendo et Megadrive. Elle est livrée avec deux manettes sans fil et peut se connecter à une télévision en HDMI.

My Arcade s’est créé une belle réputation avec des accessoires et des plates-formes de retrogaming. Si les plus anciens produits ne fonctionnaient pas avec des cartouches, mais des jeux préinstallés, la Retro Champ a entièrement changé la donne. Avec cette dernière, il était possible de jouer avec des jeux originaux grâce à ces deux ports cartouches qui acceptaient des jeux Nintendo NES et Sega Master System.

Comme une suite logique à cette belle aventure, My Arcade présente quelques mois plus tard, à l’occasion du CES de Las Vegas 2020 une nouvelle console de rétrogaming appelé Super Retro Champ. Cette dernière reprend le principe de la Retro Champ, mais évolue d’une génération, puisqu’elle accepte les cartouches Super Nintendo et Megadrive. Vous allez donc pouvoir vous ruer vers vos cartons poussiéreux et ressortir vos cartouches pour vous relancer dans des parties endiablées de Super Shinobi, Super Mario Kart 1er du nom, Street Fighter 2 (et toutes ses déclinaisons) ou Street of Rage (sans parler de la flopée d’excellents RPGs de ces deux consoles).

Ecran de 7 pouces et port HDMI si ça ne suffit pas !

L’écran de la Super Retro Champ mesure 7 pouces au format 16/9e, ce qui risque d’occasionner quelques bandes noires sur les côtés. Les couleurs de la console répondent davantage aux codes de la Super Nintendo avec une coque en plastique gris clair et des boutons de quatre couleurs (bleu, rouge, jaune et vert). Vous trouverez également à l’arrière de la coque deux gâchettes grises, complétant ainsi le panel de boutons de la manette SNES. La Megadrive comptait aussi six boutons dans le meilleur des cas. Qui peut le plus peut le moins, comme on dit !

La console fonctionne sur une batterie rechargeable. Elle se recharge grâce à un port microUSB. Son autonomie serait de 5 heures environ. Elle n’intègre pas de mémoire interne. Impossible donc de lui intégrer des logiciels supplémentaires ou des ROM. Elle se connecte aussi sur une télévision grâce à une connexion HDMI, afin de retrouver tout le plaisir d’antan. Et si vous êtes dans le train, posez là sur votre tablette grâce un support intégré façon Nintendo Switch.

Pour jouer à deux, la console sera proposée avec deux manettes sans fil (dont le design est très marqué Nintendo et pas du tout Sega, comme le reste de la console), sans surcout, ce qui est non seulement une bonne idée, mais aussi très généreux. Le prix de la bête sera de 110 dollars. Ce qui n’est pas si cher si vous avez votre p