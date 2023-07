Assassin’s Creed Mirage veut se la jouer prof avec son mode Histoire de Bagdad

Assassin’s Creed Mirage ne sera pas seulement un jeu vidéo d’aventure, mais également une plateforme pour apprendre des choses sur l’histoire. Ubisoft a en effet présenté « Histoire de Bagdad », une fonctionnalité qui permettra aux joueurs de découvrir le contexte entourant le jeu. Elle fait écho aux Discovery Tours des précédents volets.

Avec Assassin’s Creed Origins en 2017, Ubisoft avait introduit un nouveau mode dédié aux passionnés d'histoire et aux enseignants : Discovery Tour. Le principe était de permettre aux utilisateurs de se balader sans contraintes dans le monde ouvert et d’assister à des visites guidées. Cette fonctionnalité fera son retour dans Assassin's Creed Mirage sous le nom « Histoire de Bagdad ».

Chapeauté par le Dr Raphaël Weyland, historien spécialiste du Moyen-Orient à l’université de Montréal, ce mode va permettre aux joueurs de découvrir l’univers du jeu à travers 66 sites historiques et de nombreux articles. Une manière de se cultiver et de découvrir le contexte derrière les aventures de Basim.

Assassin’s Creed Mirage présente son mode éducatif

Pour rappel, Mirage se déroule dans les années 860 à Bagdad, alors cité la plus importante du califat Abasside. La ville est un centre culturel, religieux et scientifique dont l’aura dépasse largement les frontières du monde arabo-musulman. Une période fascinante quelque peu délaissée par le monde du jeu vidéo, ce qui rend ce titre d’autant plus intéressant, comme l’explique le Dr Weyland :

« Dès le début, nous avions un objectif ambitieux : aider les joueurs à comprendre la Bagdad du IXe siècle, un monde peu représenté dans la culture populaire. Avec cet objectif en tête, nous avions la liberté de pouvoir choisir quels sujets nous souhaitions aborder. Nous voulions juste être sûrs que ce que nous décrivions existait dans le monde d’Assassin’s Creed Mirage. (…) Nous sommes fiers de n’avoir évité aucun sujet, discutant de choses sensibles comme les harems, le rôle des eunuques ou encore de l’esclavage, le tout de manière nuancée ».

A noter que si Mirage a été développé par Ubisoft Bordeaux, cette fonctionnalité est le fruit d’Ubisoft Montréal. Pour rappel, ce nouveau volet de la saga arrivera le 12 octobre 2023 sur PC et consoles. Histoire de Bagdad devrait être disponible au lancement.

