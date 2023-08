Assassin’s Creed Mirage : la date de sortie est décalée, mais c’est une excellente nouvelle

Ces dernières années, Ubisoft a eu du mal à sortir ses jeux dans les temps, certains titres comme Skull & Bones ayant été retardés à plusieurs reprises. Cependant, son dernier titre Assassin’s Creed arrivera bien comme prévu, enfin presque.

Ubisoft a annoncé bousculer le calendrier chargé des sorties de jeux d'automne en avançant la date de sortie d'un de ses jeux. Assassin's Creed Mirage sortira le 5 octobre, soit une semaine plus tôt que prévu. À l’origine, le jeu devait arriver sur le marché le 12 octobre prochain, mais Ubisoft a finalement déjà terminé son développement.

Pour rappel, ce nouveau titre de la série Assassin's Creed se déroule à Bagdad et met en scène Basim Ibn Ishaq, qui est apparu dans Assassin's Creed Valhalla. Il est censé se rapprocher un peu plus de la nature action-aventure des premiers jeux Assassin's Creed que des titres aux mécaniques plus RPG comme Valhalla ou Odyssey.

Assassin’s Creed Mirage sortira plus tôt que prévu

Alors que nous avions plutôt assisté à des reports de lancement chez de nombreux studios ces dernières années, certains titres bénéficient quand même toujours de sorties anticipées inattendues. Cela a par exemple été le cas de Larian, qui a avancé Baldur's Gate 3 d'un mois complet sur PC pour éviter Starfield, et il semble que ce soit une réussite compte tenu de la popularité du titre.

Une sortie avancée au 5 octobre signifie qu’Assassin’s Creed Mirage n’aura plus à concurrencer Lords of the Fallen, qui arrive le 13 octobre, ou encore Alan Wake 2, prévu pour le 17 octobre prochain. Ce décalage lui permet également de se démarquer de Spider-Man 2 (20 octobre), qui comme chaque fois promet d’être l’une des exclusivités les plus populaires de la PS5.

Cette semaine supplémentaire pourrait bien être tout le temps dont vous avez besoin pour profiter pleinement d'Assassin's Creed. Contrairement aux opus précédents, Mirage sera bien plus court. Ubisoft annonce officiellement une durée de vie d’un peu plus de 20 heures, ce qui correspond aux premiers Assassin’s Creed. Ubisoft en a d’ailleurs profité pour réduire son prix de lancement, puisqu’il est disponible à seulement 49,99 euros, contre 79,99 euros pour les derniers triples A.