Baldur’s Gate 3 est déjà l’un des plus gros lancements sur Steam de 2023

Baldur's Gate 3, le cRPG le plus attendu de l'année, est d'ores et déjà l'un des plus gros cartons de 2023 sur Steam. Il se trouve juste derrière un autre poids lourd lancé en début d'année, un certain Hogwarts Legacy.

Ce mois d'août 2023 est particulièrement riche en sorties vidéoludiques. Entre l'excellent Remnant 2, Shadow Gambit, Everspace 2, Blasphemous 2 ou encore Atlas Fallen et Armored Core VI de From Software, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

Mais s'il fallait retenir un seul titre parmi cette avalanche de sorties, il s'agit bien évidemment de Baldur's Gate 3, le cRPG évènement de Larian Studios, les papas de la saga culte Divinity. Après trois ans d'early access durant lesquels le studio s'est attelé à corriger et améliorer sa copie, le titre est enfin disponible dans sa version complète sur PC (sur Steam et GOG) depuis ce 3 août 2023.

Jouable en solo et en multijoueur, le RPG promet d'offrir “une narration riche avec une liberté de jeu inégalée, des décisions à fort enjeu, des personnages compagnons uniques et des combats mémorables”. Nous avons d'ores et déjà pu poser nos mains sur cette pépite pendant de longues heures, et nous avons affirmons qu'il s'agit à n'en pas douter du jeu de l'été. Et comme le rapportent nos confrères du site spécialisé VGC, nous ne sommes pas les seuls à avoir attendu de pied ferme le lancement de Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 est déjà un carton sur Steam

En effet, ce jeudi 3 août 2023, jour du lancement du titre sur Steam, le jeu a connu un pic de 427 000 joueurs en simultané sur la plateforme. Ces chiffres sont issus de SteamDB, tracker indépendant et fiable de tout ce qui se déroule sur Steam. Aujourd'hui, la popularité du jeu de Larian a continué de grandir, pour atteindre les 532 867 joueurs connectés en même temps.

Pour vous donner un ordre d'idée, en seulement deux jours, Baldur's Gate 3 s'est hissé dans le TOP 3 des jeux les plus joués sur la plateforme de Valve, juste derrière Dota 2 et un certain Counter Strike : Global Offensive (CS Go pour les intimes). Une belle performance pour ce titre pourtant exigeant et qui nécessite un investissement important de la part des joueurs. Pour autant, Baldur's Gate 3 n'a pas enregistré le meilleur lancement de l'année sur Steam, cette distinction revenant à Hogwarts Legacy et ses 879 308 joueurs enregistrés le jour de la sortie.

Source : VGC