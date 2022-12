Assassin’s Creed Jade se dévoile dans une vidéo de 20 minutes, un futur carton en vue

Assassin’s Creed Jade sera un volet exclusivement mobile. Il se dévoile aujourd’hui dans une longue séquence de gameplay et une chose est sûre, il n’aura rien à envier aux épisodes classiques comme Origins, Odyssey ou Valhalla.

En septembre dernier, Ubisoft levait le voile sur ses prochains volets d’Assassin’s Creed. Si Mirage, l’opus « classique » prévu pour 2023, a pris toute la place, d’autres projets ont aussi été annoncés. Parmi eux, Assassin’s Creed Codename Jade. On peut aujourd’hui le découvrir en vidéo.

Assassin’s Creed Jade est un projet un peu différent dans la saga. C’est en effet le tout premier AAA d’Ubisoft prévu exclusivement sur mobile. A la manière de Blizzard avec Diablo Immortal, le studio français cherche à développer un « vrai » blockbuster gamer pour iOS et Android.

Assassin’s Creed Jade se montre en vidéo

C’est une habitude chez Ubisoft, mais le jeu a fuité. Dans une longue vidéo, on peut découvrir le gameplay de cet Assassin’s Creed Jade. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a rien à envier aux épisodes classiques de la saga, comme Origins, Odyssey ou Valhalla. Nous avons un « vrai » AC en monde ouvert ! Il nous transportera dans la Chine du IIIe siècle.

A lire aussi – Assassin’s Creed Mirage : date de sortie, histoire, gameplay, tout ce qu’on sait sur le nouveau volet de la saga

Il faut signaler que cette vidéo n’est pas officielle, donc volée. Elle est issue de l’alpha et ne représente pas le jeu final qui sera certainement encore amélioré dans le futur. Néanmoins, elle montre un titre assez avancé dans son développement, on peut donc espérer une sortie dans le courant de l’année 2023.

Une deuxième vidéo de quatre minutes est aussi sortie sur le net, dévoilant un jeu dans un état encore plus convaincant. Si on enlève les boutons tactiles à l’écran, on pourrait croire à un épisode sur PS4 ou Xbox One. Bluffant.

Pour rappel, Ubisoft va miser énormément sur sa licence dans les prochaines années. En plus de ce Jade, trois autres opus sont prévus. Mirage en 2023, évidemment, mais aussi Assassin’s Red, qui se déroulera au Japon, et Assassin’s Creed Hexe, projet très mystérieux qui devrait prendre place à la Renaissance.