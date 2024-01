À la veille de ce week-end, le site Darty propose un prix très avantageux sur un aspirateur robot connecté de la marque iRobot. Grâce à l'achat du Roomba j7+, vous bénéficiez d'une carte cadeau à valoir durant une prochaine commande passée chez le marchand français.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Nous vous invitons à prendre la direction du site Darty ou l'enseigne française spécialisée dans l'univers du high-tech effectue une jolie promotion sur un aspirateur robot connecté signé iRobot. Pendant cette période de soldes d'hiver, le modèle Roomba j7+ est vendu au prix de 499 euros au lieu de 949 euros.

Cela fait une réduction près de 50% par rapport au dernier tarif pratiqué avant la remise. En plus de la réduction, une carte cadeau Darty d'une valeur de 40 euros est offerte. Pour en profiter, il suffit de saisir le coupon PROMO200 qui est valable jusqu'à ce samedi 20 janvier 2024 inclus. Au total, l'aspirateur robot iRobot est au prix de revient de 459 euros.

Fourni avec son système d'autovidage Clean Base, le Roomba j7+ nettoie en ligne droite, de manière ciblée et logique. L'aspirateur iRobot s’appuie sur le système de navigation Precision Vision qui permet de reconnaître et d'éviter les obstacles tels que les déjections animales ou les câbles électriques, pour une navigation plus fluide et un nettoyage irréprochable. L'appareil apprend à connaître l'intérieur de votre logement et adapte ses réactions en fonction, en temps réel. Compatible avec les assistants vocaux, l'objet connecté dispose d'une autonomie estimée à 75 minutes après un temps de charge de 3 heures. Et hormis le Clean Base, l'aspirateur est livré avec un câble d'alimentation, deux sacs anti-allergènes, un filtre supplémentaire et une brosse latérale supplémentaire.

À lire aussi : les meilleures offres des soldes d'hiver sur les deux sites du groupe Fnac/Darty