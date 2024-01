Cet aspirateur iRobot Roomba est presque à moitié prix pendant les soldes

Un aspirateur robot devient de plus en plus abordable grâce aux soldes d'hiver 2024. Au cours de l'événement commercial, le Roomba 697 de la marque iRobot passe sous les 170 euros sur le site Darty.

Nous poursuivons notre sélection des meilleures offres des soldes Fnac/Darty avec cet aspirateur robot signé iRobot. Affiché au prix conseillé de 329 euros, le Roomba 697 voit son tarif chuter à 169 euros grâce à une réduction immédiate de presque 50% de la part de Darty. Plutôt intéressant pour ce modèle d'aspirateur robot qui dispose de pas mal de fonctionnalités.

Par exemple, on retrouve un système qui permet la détection automatique des zones sales d'une pièce. L'appareil est doté de deux brosses multi-surfaces permettant de capter la saleté et de la déloger. Il est fourni avec la base de chargement Home Base et le câble d'alimentation..

Compatible avec l'application iRobot HOME, l'iRobot Roomba Roomba 697 vous propose de contrôler et de programmer vos nettoyages en fonction de vos disponibilités. Du côté de l'autonomie, l'objet connecté peut être utilisé pendant une durée maximale de 90 minutes après un temps de chargement estimé à 180 minutes. Pour terminer, cet aspirateur robot iRobot Roomba ne tombera pas des escaliers puisqu'il est équipé de capteurs d'obstacle.