L’aspirateur balai Dyson V8 Motorhead chute sous les 300 € pour les soldes d’été

Profitez des soldes d'été 2021 pour changer votre aspirateur traditionnel ! Si vous avez un budget de 300 euros, l'offre qui va suivre pourrait vous intéresser puisque le Dyson V8 Motorhead est à exactement 299,99 euros sur le site Cdiscount.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les bons plans de l'édition 2021 des soldes d'été ont officiellement commencé et Cdiscount a décidé de frapper fort en proposant le Dyson V8 Motorhead à prix réduit.

Le site marchand français permet en effet de se procurer l'aspirateur balai de la marque britannique à 299,99 euros au lieu de 329 euros (prix constaté sur le site du constructeur) ; ce qui fait une réduction non négligeable de près de 30 euros.

Le V8 Motorhead de Dyson a le principal avantage de passer rapidement et facilement du mode balai au mode aspirateur à main. Idéal pour les sols durs et les moquettes, l'aspirateur balai dispose d'une autonomie maximale de 40 minutes, d'un collecteur d'une capacité de 0,54 litre et d'une puissance d'aspiration de 115 watts. Le Dyson V8 Motorhead est fourni avec une buse de suction, une buse de combinaison, une tête de nettoyage à rouleaux doux, une tête de nettoyage à entrainement direct et une station d'accueil pour ranger et recharger l'aspirateur balai.