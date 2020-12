Aptera Motors dévoile une voiture électrique qui se recharge toute seule

Aptera Motors vient de lever le voile sur une étonnante voiture électrique qui se recharge tout seule. Alimenté par l’énergie solaire, ce véhicule n’a pas besoin d’être régulièrement branché à une borne de recharge pour fonctionner. La start-up va commercialiser sa création à un prix de départ de 25 000 dollars.

Ce 4 décembre 2020, Aptera Motors, une start-up américaine basée à San Diego, a dévoilé le premier véhicule électrique solaire. Le véhicule fonctionne uniquement grâce aux rayons générés par le soleil. Vous n’aurez donc pas besoin de brancher la voiture d’Aptera à une borne de rechargement ou à une station service pour véhicules électriques. La firme a baptisé cette technologie de recharge solaire « Never Charge ».

« Avec la technologie Never Charge d’Aptera, vous êtes propulsé par la puissance du soleil. Notre panneau solaire intégré maintient votre batterie au maximum partout où vous voulez aller » déclare Chris Anthony, cofondateur de la start-up, fondée en 2005. Ce panneau solaire comporte 180 cellules photovoltaïques et couvre une surface totale de 3 mètres carrés. Avec une recharge, la batterie intégrée dans la voiture offre une autonomiede 1600 km. C’est « le premier véhicule capable de répondre à la plupart des besoins de conduite quotidiens en utilisant uniquement l’énergie solaire », souligne Aptera dans son communiqué.

Un prix de départ de 25 000 dollars pour la voiture électrique solaire d’Aptera

Outre son autonomie infinie, la voiture se distingue aussi par de solides performances. Elle est capable de passer de 0 à 100 km en l’espace de 3,5 secondes grâce à des « motopropulseurs efficaces » et refroidis par un système de refroidissement liquide. La voiture offre une vitesse maximale de 177 km/h. Côté design, la firme californienne opte pour un design aérodynamique recyclé d’une voiture Aptera hybride lancée en 2011. Elle se distingue de la concurrence par son design à trois roues. Aptera a utilisé des matériaux légers et 2 fois plus solides que l’acier.

La start-up lancera la production de la voiture électrique solaire dans le courant de l’année prochaine. Aptera commercialisera le véhicule entre 25,900 et 46,900 dollars en fonction des options choisies. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes aux Etats-Unis.