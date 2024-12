Après Orange, au tour de Free d’avoir une bonne nouvelle pour les fans de Disney

Après Orange, c'est au tour de Free d'annoncer une bonne nouvelle pour tous les fans de Disney qui pleurait la disparition des chaînes Disney Channel.

Comme vous le savez peut-être, Canal+ a officialisé son divorce avec Disney à la fin novembre 2024. En raison de la fin de ce partenariat de longue date, Disney+ ne sera plus proposé dans les offres de la chaîne cryptée.

Mais pire encore, les abonnés vont également perdre l'accès aux chaînes de TV de la firme aux grandes oreilles, à savoir Disney Channel, Disney Channel +1, Disney Junior ou encore National Geographic et National Geographic Wild.

Fatalement, après cette rupture, la question du devenir des chaînes Disney Channel en France s'est rapidement posée. Pour de nombreux spécialistes du secteur, la principale théorie était la disparition pure et simple des chaînes Disney sur les ondes hexagonales. Il faut dire que la chaîne jeunesse et ses différentes variantes ont vu leurs audiences s'effondrer ces dernières années, notamment à cause de la concurrence acharnée des plateformes de streaming. Cela n'aurait pas été étonnant, Disney Channel ayant déjà tiré sa révérence en Australie, au Royaume-Uni, en Corée du sud ou encore en Italie.

Après Orange, Free s'engage également avec Disney

Mais en ce vendredi 20 décembre, Orange a rassuré tous les fans en annonçant la signature d'un nouveau deal avec Disney. Pour résumer, l'opérateur assurera désormais la distribution des chaînes Disney Channel et National Geographic. Les abonnés pourront également bénéficier de certains avantages, comme une remise lors de la souscription à Disney+.

Mais figurez-vous qu'Orange n'est pas le seul à avoir signer un partenariat avec le géant américain. En effet, Free vient également d'annoncer la bonne nouvelle. A partir du 1er janvier 2025, Disney Channel et National Geographic seront incluses dans toutes les offres Freebox et box 5G. Notez qu'il faudra se contenter de ces deux chaînes, et les autres n'étant pas visiblement concernées par cet accord. L'opérateur précise d'ailleurs que les deux chaînes resteront accessibles sur les mêmes canaux, à savoir 49 et 60 sur votre Freebox.

En outre, le Trublion du web affirme avoir renouvelé son accord de distribution avec Disney+. Il reste donc le seul opérateur à inclure Disney+ sans condition de durée au sein de sa formule Freebox Ultra.