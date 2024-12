Abonnés Orange, les programmes Disney s’invitent gratuitement dans vos offres

Orange annonce la signature d'un partenariat avec The Walt Disney Company, Il se traduit par plusieurs avantages pour les abonnés. Voici ce à quoi les clients de l'opérateur vont avoir droit.

Disney, c'est bien plus que les fameux parcs d'attractions disséminés à travers le monde. Acteur très important de l'audiovisuel, le géant américain propose énormément de programmes par le biais de son service de streaming Disney+ bien sûr, mais aussi de différentes chaînes. Si vous voulez voir les films et séries de l'univers Marvel ou Star Wars, vous n'avez pas vraiment d'autres alternatives. Aujourd'hui, la plupart des programmes Disney sont intégrés d'une manière ou d'une autre dans les offres des fournisseurs d'accès Internet.

Beaucoup permettent ainsi de s'abonner à Disney+ à un tarif préférentiel, même si des augmentations ne sont pas impossibles. Si vous n'arrivez pas à choisir, peut-être que le nouveau partenariat entre Orange et The Walt Disney Company fera pencher la balance. Il “renforce l'accès aux contenus Disney en France et enrichit l'offre de divertissement pour les abonnés de la TV d’Orange“. Concrètement, ça veut dire quoi ?

Les abonnés Orange gagnent des programmes Disney gratuits, mais pas que

La signature de l'accord a 3 effets très directs pour les clients Orange. Le premier les concerne tous, quel que soit leur abonnement. À partir du 2 janvier 2025, les chaînes Disney Channel et National Geographic seront accessibles gratuitement depuis les décodeurs TV et l'application TV d'Orange. Rappelons qu'elles diffusent respectivement des programmes jeunesse et des documentaires.

Vient ensuite un avantage lors de la souscription à Disney+ : “Les clients de l’offre Livebox Max d’Orange bénéficient de 5 € de remise à vie […], et tous les autres clients TV d’une promotion exceptionnelle 1er mois offert […]”. L'opérateur ne précise pas les formules prises en compte cependant, entre la standard avec pub, standard ou premium.

Enfin, Orange assure que les films Disney arriveront sur son service VOD 4 mois après leur sortie en salle. Toutes les productions du groupe sont concernées, à savoir celles de Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, et Searchlight Pictures.