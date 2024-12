Free recycle la Freebox Revolution pour la mettre dans vos pattes, littéralement

Free a trouvé une méthode originale pour recycler ses anciennes Freebox Revolution. Via un partenariat avec Corail, une marque éthique de baskets homme/femme, l'opérateur a transformé ses box en chaussures.

Alors que Free vient tout juste de nous faire un teasing insoutenable pour finalement nous présenter une version bardée de LEDs de la Freebox Ultra, l'opérateur avait encore un autre projet insolite dans les cartons.

Pour cause, le Trublion du web a trouvé une méthode originale pour recycler ses vieilles Freebox Revolution. Est-ce que vous connaissez Corail ? Cette marque française basée à Marseille s'est spécialisée dans la fabrication de baskets éthiques en s'appuyant notamment sur le recyclage de matériaux plastiques récupérés dans la mer Méditerranée.

Free transforme ses vieilles Freebox en paire de baskets

Pour donner une seconde vie à ses Freebox Revolution, Free s'est donc associé à Corail pour les transformer en paire de chaussures ! “Confectionnées par nos équipes et celles de Free à Paris, nos Dreams sont fabriquées par des artisans expérimentés au Portugal”, écrit Corail sur son site officiel.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, ces sneakers reprennent tous les composants emblématiques de la Freebox Revolution designée par Philippe Starck. On retrouve le câble Ethernet RJ11 à l'arrière de la chaussure, sans oublier le logo Free ou encore le Leet Speak avec le 1337 sur la languette.

Avec cette variante collector, Corail a donc repris son processus de création centré sur du plastique recyclé… en y ajoutant tout simplement des morceaux de Freebox. La partie supérieure est notamment composée à 90 % de matériaux recyclés et profite d'une enduction à base de maïs.

Quant à la semelle, elle est fabriquée à 80 % de caoutchouc recyclé et à 20 % de plastiques issus des Freebox justement. Des morceaux de télécommande Freebox Revolution rouge et gris sont également intégrés et visibles dans les semelles. Parfait si vous voulez changer de chaînes avec les pieds.

Enfin, les lacets sont en polyester recyclé et conçus en France à partir de bouteilles en PET recyclées. Rappelons que le PET est le seul plastique à avoir obtenu la classification numéro 1 grâce à sa grande recyclabilité.

Si jamais vous êtes intéressés par cette paire de baskets unique en son genre, ne dégainez pas la carte bleue trop vite. En effet, elles ne seront pas disponibles à la vente. En revanche, vous pouvez toujours tenter de vous inscrire au jeu concours de Free pour espérer gagner l'une des 100 paires mises en jeu.