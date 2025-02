Après le Model Y, Tesla compte enfin offrir une refonte aux Model X et Model S

Après le Model 3 et le Model Y, Tesla compte enfin donner une seconde jeunesse au Model S et au Model X. Le projet vient d'être confirmé par le vice-président de l'ingénierie lui-même.

Comme vous le savez probablement, Tesla s'est attelée à donner une seconde jeunesse à ses voitures les plus prisées ces dernières années. Le Model 3, sa berline phare, a été la première à avoir le droit à une refonte complète en novembre 2023.

Et puis il y a quelques semaines à peine, le constructeur américain a présenté la réédition totale de son Model Y. Une étape essentielle pour relancer l'intérêt du public pour son SUV électrique. Pour rappel, si le Model Y pouvait se targuer d'être la voiture la plus vendue au monde en 2023, il a ensuite perdu du terrain en 2024 face à la concurrence européenne et chinoise.

Model S et Model X, les oubliés de Tesla

Concernant le Model S et le Model X en revanche, le lifting se fait toujours attendre. Les derniers gros rafraîchissements datent de 2021 et portaient notamment sur l'intérieur (écran central de 17 pouces, instrumentation numérique 12,3 pouces, 3e écran à l'arrière pour les passagers, l'horrible volant woke, etc.) et quelques retouches côté design pour le Model X. Les modifications étaient assez similaires sur le Model S.

Malheureusement pour la marque, ces nouvelle versions n'ont pas rencontré le succès escompté. Alors qu'elle comptait écouler 100 000 unités par an, Tesla a choisi de réduire la production de moitié en 2024. Un revirement dû notamment à la concurrence accrue de plusieurs acteurs sur le marché haut de gamme des VE comme Audi, Lucid, Rivian, BMW ou encore Mercedes-Benz. Le succès mondial du Model 3 et du Model Y n'ont également pas aidé, il faut bien le reconnaître.

Une refonte dans les cartons

Or, Tesla compte bien mettre à jour ses Model S et X. Lars Moravy, vice-président de l'ingénierie de la marque, a confirmé la chose sur le podcast Ride The Lightning : “Donnez-lui juste une minute. Nous y arriverons. La mise à niveau d'il y a quelques années était plus importante que ce que la plupart des gens pensaient en termes d'architecture et de structure. Nous leur donnerons un peu d'amour plus tard cette année. Tout le monde ici a une petite place dans son coeur pour S/X. Ils ne sont pas prêts de disparaître”.

Voilà qui a le mérite d'être clair. Sans surprise, le cadre n'est pas rentré dans les détails, mais on devrait s'attendre à retrouver certaines améliorations issues des nouveaux Model Y et Model 3 sur ces futures refonte. On pense notamment à la gigantesque bande lumineuse d'1,60 m à l'arrière, des verres acoustiques ou encore des sièges motorisés pour ne citer qu'elles.

Source : Electrek