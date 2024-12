Cette petite française détrône Tesla et devient la voiture la plus vendue en Europe

En 2023, le Tesla Model Y était la voiture la plus vendue en Europe, une première pour un véhicule électrique. Mais cette année, l’électrique de Tesla pourrait perdre sa couronne au profit d'une compacte thermique qui vient de chez nous et qui est bien plus abordable.

Le marché automobile européen connaît une compétition féroce, où les voitures thermiques et électriques se disputent les premières places. L’année dernière, c'est le Tesla Model Y qui avait marqué l’histoire en devenant la première voiture électrique à se hisser en tête des ventes sur notre continent. Mais pour 2024, le classement pourrait bien changer, et c'est une petite française qui semble prête à reprendre le trône.

Avec des ventes impressionnantes en novembre et sur les 11 premiers mois de l’année, la Dacia Sandero devance largement ses concurrents. Elle a enregistré 21 506 unités vendues en novembre, contre 18 618 pour son plus proche rival, le Volkswagen Tiguan. De son côté, le Tesla Model Y est en sixième position avec 181 781 véhicules écoulés sur la même période. Pour rattraper la Sandero, Tesla devrait donc vendre environ 65 000 unités supplémentaires d’ici fin décembre, un objectif presque impossible sans un miracle.

La Dacia Sandero détrône le Tesla Model Y grâce à son prix attractif

La Dacia Sandero séduit par son prix imbattable de 12 000 €. Ce dernier est bien loin des tarifs des véhicules électriques comme le Model Y. Tesla a toutefois tenté de stimuler ses ventes en Europe avec des offres attractives, comme une année d'accès au superchargeurs gratuite pour les commandes passées avant le 31 décembre. Malgré ces efforts, l’écart reste important, et la petite Dacia profite de son positionnement économique pour s’imposer face aux modèles premium.

L’année 2024 marque également l’arrivée de nouveaux acteurs et d’une concurrence accrue. Le constructeur chinois BYD, par exemple, connaît une forte croissance avec son modèle Song. Ce dernier affiche une hausse impressionnate des ventes de 42 % par rapport à l’année précédente. Tesla pourrait toutefois rebondir en 2025 avec le lancement de la version rafraîchie du Model Y, surnommée Juniper. Ce modèle pourrait relancer l’électrique sur le podium, mais pour l’heure, la Dacia Sandero semble bien partie pour conclure 2024 en tête de l'Europe.

Source : autonews