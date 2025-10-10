Monter ou acheter un nouveau PC devrait bientôt coûter encore plus cher

La Chine va limiter l'exportation de ses terres rares à destination des fabricants de semi-conducteurs étrangers. Cela pourrait entraîner une hausse des prix des composants pour PC.

Vous comptez prochainement acheter un nouveau PC, de bureau ou portable, voire monter votre propre machine ? N'espérez pas une baisse des prix dans les mois qui viennent. Si le tarif des cartes graphiques de dernière génération a tendance à baisser, d'autres composants risquent de devenir plus coûteux d'ici à la fin de l'année ou en 2026.

Comme le rapporte Tom's Hardware, la Chine vient de renforcer ses contrôles sur l'exportation des terres rares. De nouveaux matériaux (l'holmium, le thulium, l'erbium et l'ytterbium), mais aussi des technologies permettant de les transformer, vont être soumises à restrictions à partir de décembre prochain.

Des composants PC bientôt plus chers ?

Il s'agit d'une réponse aux États-Unis, qui ont fortement limité les capacités de la Chine à se procurer des puces optimisées pour l'IA. Les entreprises étrangères devront obtenir des licences pour importer des composants contenant des traces de terres rares provenant de Chine ou produites selon les méthodes d'extraction du pays. La Chine refusera systématiquement les demandes si ces composants ont pour objectif une utilisation finale liée à des technologies de défense ou aux semi-conducteurs. La Chine étant le principal fournisseur mondial de terres rares, toute l'industrie des semi-conducteurs est menacée par ces mesures.

Les solutions de stockage devraient notamment souffrir des nouvelles restrictions. Les disques durs à haute densité utilisent des aimants qui vont être impactés par la nouvelle politique commerciale chinoise. Les délais de livraison et les coûts vont certainement augmenter, ce qui va être répercuté sur le prix final des composants pour le consommateur. Ajoutons que le marché de la mémoire était déjà en tension, la situation ne devrait pas aller en s'améliorant.

Les écrans pourraient aussi être touchés. Les dalles à rétroéclairage ont par exemple recours à des composés contenant de l'europium, du terbium et de l'yttrium pour produire des couleurs plus vives. Pour les fabricants tech en général, la chaîne d'approvisionnement risque de se complexifier plus qu'elle ne l'était déjà, ce qui pourrait aboutir à une hausse des prix.