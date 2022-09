Apple Watch : l’économie d’énergie marche aussi sur les vieux modèles

Apple a présenté ses nouvelles Apple Watch Series 8, SE et Ultra lors de sa keynote du 7 septembre. Elles embarquent une nouvelle fonctionnalité : le mode économie d’énergie. Cette innovation arrivera également sur de vieux modèles.

Lors de sa keynote de rentrée du 7 septembre, Apple a présenté tout un tas de nouveaux produits, les AirPods Pro 2, les iPhone 14 mais aussi ses nouvelles montres connectées : l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE ainsi que l’Apple Watch Ultra.

Ces dernières embarquent tout un tas de fonctionnalités inédites, comme Crash Detection ou le suivi de l’ovulation, mais aussi un mode économie d’énergie qui permet de gagner grandement en autonomie. Bonne nouvelle, si vous avez un ancien modèle, vous pourrez aussi en profiter.

Le mode économie d’énergie disponible pour les anciens modèles

Ce « low power mode » est en effet inclus dans Watch OS 9 qui sera déployé sur les anciennes montres jusqu’à la Series 4. Bonne nouvelle pour l’autonomie sur votre terminal actuel, donc ! Mais attention, tout ne sera pas aussi abouti que sur les Series 8. Il faudra faire avec certaines limitations techniques.

Comme le précise The Verge, le mode économie d’énergie fonctionne en désactivant de nombreuses fonctionnalités comme les notifications ou encore l’always-on-display. C’est ce mode qui consomme le plus. N’étant pas présent sur la Series 4, elle ne peut pas grapiller du jus sur ce segment. Elle gagnera donc en autonomie, mais pas autant que les modèles les plus récents.

Ce nouveau mode promet beaucoup. Lors de la conférence, Apple a indiqué que l’Apple Watch Series 8 pourrait passer de 24 heures à 36 heures d’autonomie. Pour ce qui est de l’Apple Watch Ultra, on pourra aller jusqu’à 60 heures ! Idéal pour les adeptes de randonnées qui ne peuvent pas forcément recharger leur Watch en pleine aventure. Pour ce qui est des anciens modèles, Apple n’a pas donné de fourchettes précises.

Pour rappel, les Apple Watch Series 8 seront vendues à partir du 16 septembre au prix de 499 euros (version GPS) et 619 euros (version cellulaire). L’Apple Watch Ultra sera pour sa part disponible le 23 septembre au prix de 1000 euros.

Source : The Verge