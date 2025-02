Avis à celles et ceux qui ont un gros budget pour s'offrir l'Apple Watch Ultra 2 ! Chez Rakuten, depuis le vendeur officiel Boulanger, l'excellente montre connectée de la marque à la Pomme fait l'objet d'une belle réduction de prix. Vous pouvez en effet économiser près de 225 euros.

Près d'un an et demi après avoir été dévoilée par Apple, la Watch Ultra 2 profite d'une jolie promotion sur le site Rakuten. Depuis la boutique française Boulanger, la montre connectée de la firme de Cupertino proposée dans sa version Alpine Olive est à 699,99 euros au lieu de 899 euros, soit 200 euros de moins par rapport au prix constaté sur le site officiel Apple.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne la taille Small de l'objet connecté qui convient aux poignets de 130 à 160 mm. Aussi, l'achat du produit sur Rakuten vous permet d'avoir un cashback supplémentaire de 35 euros si vous êtes membre du ClubR du site e-commerce. En prenant en compte ce bonus tarifaire, l'Apple Watch Ultra 2 revient alors à 664,99 euros.

L'Apple Watch Ultra 2 très endurante s'affiche à un super prix

Présentée en même temps que l’Apple Watch Series 9, l'Apple Watch Ultra 2 est considérée comme la plus robuste et performante des Apple Watch. La montre connectée dispose d'un boîtier léger et résistant de 49 mm, constitué de titane de qualité aérospatiale. On trouve également un écran tactile Retina lumineux de 1,9 pouce avec une définition de 410 x 502 pixels et une luminosité de 3000 nits.

Au niveau de ses autres points forts, l'objet connecté compatible avec la 4G possède une capacité de stockage de 64 Go, la puce Apple S9 (30 % plus puissante que la S8), une étanchéité jusqu'à 100 mètres de profondeur ou bien encore le système WatchOS 10. Du côté de l'autonomie, l’Apple Watch Ultra 2 vous offre jusqu'à 36 heures d’utilisation, voire 72 heures en mode économie d'énergie.

Concernant les capteurs, la montre embarque une jauge de profondeur, une détection de la température, un capteur d'oxygène sanguin, la fréquence cardiaque électrique, le capteur ECG, la boussole numérique, l'altimètre permanent, le gyroscope, le détecteur de lumière ambiante ou bien encore l'accéléromètre. Pour terminer, l'appareil affiche des dimensions de 49 mm de hauteur, de 44 mm de largeur et de 14,4 mm d'épaisseur.