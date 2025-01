Apple Watch Ultra 2 : la montre connectée est à son prix le plus bas pour les soldes !

Vous recherchez une montre connectée à la fois performante et au design sans faute ? Durant les soldes, l’Apple Watch Ultra 2 est disponible à son prix le plus bas sur Boulanger. Elle passe ainsi de 899 € 789 € à seulement grâce à une réduction immédiate de 110 €. N'attendez pas trop longtemps pour vous décider car les stocks risquent de s'épuiser rapidement !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les soldes d’hiver sont actuellement en cours et les bons plans continuent. Smartphones, tablettes, PC portables… les produits high-tech sont affichés à prix réduit. Les produits Apple n’y échappent pas.

Vous cherchez une montre connectée et le modèle haut de gamme de la marque à la pomme vous fait de l’oeil ? Sortie il y a un peu plus d’un an, l’Apple Watch Ultra 2 est aujourd’hui encore une montre connectée aux caractéristiques avancées. Et durant les soldes, vous pouvez l’avoir à 789 € au lieu de 899 € grâce à une réduction de 110 € chez Boulanger.

L’excellente Apple Watch Ultra 2 est à prix soldé chez Boulanger !

L'Apple Watch Ultra 2 reprend le design du précédent modèle mais fait un bon en avant au niveau des caractéristiques techniques. On retrouve ainsi la puce Apple S9 sous le capot qui est 30% plus puissance que la S8. Ce processeur intègre aussi une partie dédiée à l’intelligence artificielle pour offrir des fonctionnalités plus performantes.

Cette montre connectée est par ailleurs équipée d’un écran de 1,9 pouces doté de la technologie AMOLED avec le always-on. La dalle est ultra lumineuse puisqu’elle peut atteindre les 3000 nits. Cela vous permet de garder une bonne visibilité, même en extérieur en plein soleil.

L'Apple Watch Ultra 2 est capable de suivre votre sommeil, vos activités sportives mais également votre santé. Vous pouvez ainsi effectuer le suivi du taux d'oxygène sanguin, l'ECG, le suivi des fréquences cardiaques avec notification en cas d'anomalie, ou encore un capteur de température corporelle qui permet entre autres de prédire le moment de l'ovulation des femmes. Ce modèle a été spécialement conçu pour les sports extrêmes. Il dispose d’ailleurs d’un boitier en titane qui le rend particulièrement robuste. Et comme il est résistant à l’eau et à la poussière, il peut être utilisé même pour de la plongée. Elle reste étanche jusqu’à 100 mètres.

Enfin, côté autonomie, l’Apple Watch Ultra 2 vous offre jusqu'à 36 heures d’utilisation, voire même 72 heures en mode économie d'énergie. La montre est résistante à la poussière et étanche jusqu’à 100 mètres. Elle est adaptée non seulement à la natation, mais aussi aux sports nautiques à grande vitesse et à la plongée loisir jusqu’à 40 m.