Apple Watch Series 7 : une photo prouve l’existence d’un modèle avec un cadran 45 mm

L’Apple Watch Series se déclinera également en modèle avec un cadran 45 mm. C’est ce que semble indiquer une photo volée postée sur Twitter. La firme de Cupertino prévoit également une version avec un cadran 41 mm. Ce n’est pas la première qu’une fuite évoque ces dimensions.

L’Apple Watch Series 7 se fait relativement discrète sur les réseaux sociaux, comparée à son compagnon de lancement l’iPhone 13. Quelques fuites nous sont bien parvenues, notamment au niveau de ses fonctionnalités. On sait par exemple qu’elle embarquera l’option « Time to Run », destiné à motiver les sportifs à courir. Mais de nombreuses autres informations restent encore à découvrir, comme la dimension des cadrans. Jusqu’à maintenant, on s’attendait à voir deux modèles : un de 40 mm et un de 44 mm.

Finalement, il semblerait qu’il va falloir revoir ces chiffres un tout petit peu à la hausse. En effet, deux photos sont apparues sur Twitter indiquant qu’Apple table plutôt pour du 41 mm et du 45 mm. L’une des photos est assez explicite puisqu’il s’agit d’un cliché du bracelet, intégrant l’inscription « 41 mm » comme à l’habitude du constructeur. L’autre est un peu plus mystérieux. On ne voit que la mention « 45 mm », sans avoir une vue globale du bracelet. Malgré tout, celle-ci ressemble bel et bien au design utilisé par la firme.

Sur le même sujet : L’Apple Watch 7 n’aura pas de capteur de glucose, les vraies nouveautés arrivent en 2022

L’Apple Watch Series 7 pourrait proposer deux cadrans de 41 mm et 45 mm

C’est la deuxième fois cette semaine que sont évoquées ces dimensions. Hier, le leaker Uncle Pan a également déclaré que l’Apple Watch Series 7 sera disponible en 41 mm et 45 mm. À ce stade, les Apple Watch sont proposés en 40 mm et 44 mm, après avoir mesuré 38 mm et 42 mm, ce qui a amené à penser que la firme de Cupertino reprendrait ces mensurations cette année. En outre, Uncle Pan affirme que les bracelets actuels seront compatibles avec les futures montres connectées.

D’autres rumeurs penchent pour un nouveau design façon iPhone 12, révélé par des rendus 3D diffusés sur le web en mai dernier. Néanmoins, aucune mention de la taille des cadrans n’a été faite dans ces derniers. Il faudra sûrement attendre la sortie de l’iPhone 13 et donc, par la même occasion, celle de la montre connectée pour en avoir le cœur net.