Apple Watch : la Series 6 pourrait mesurer le taux d’oxygène dans le sang

L’Apple Watch Series 6 serait capable de mesurer le taux d’oxygène dans le sang de son porteur, révèle le code d’iOS 14. Si le taux mesuré est considéré comme trop bas, la nouvelle montre connectée va afficher une alerte sur l’écran AMOLED.

Apple continue d’intégrer des fonctionnalités liées à la santé à ses Apple Watch. En fouillant dans le code en fuite d‘iOS 14, la prochaine version de l’OS mobile des iPhone, nos confrères de 9to5Mac ont découvert un premier aperçu des nouveautés de l’Apple Watch Series 6. Pour rappel, Apple présentera sa nouvelle montre lors de la keynote de septembre 2020. Dans la foulée, Tim Cook dévoilera les iPhone 12.

Lire également : Apple mettrait un capteur Touch ID dans la Watch et déplacerait les antennes dans le bracelet

Une alerte va prévenir les utilisateurs dont le taux d’oxygène est trop bas

Tout d’abord, l’Apple Watch serait capable de mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Quand le taux tombe sous la barre des 80%, une notification va apparaître sur l’écran tactile de la montre. Sous les 80%, les fonctions normales du coeur et du cerveau peuvent être altérés. Les risques de faire un arrêt respiratoire ou cardiaque sont plus élevés. En général, on considère que le taux d’oxygène doit varier entre 95% et 100%.

Cette alerte est similaire à celle qui avertit les utilisateurs lorsque leur rythme cardiaque est dangereusement élevé. Cette option est apparue avec l’Apple Watch Series 4 en 2018. Sans surprise, la fonctionnalité est également disponible sur les Apple Watch Series 5. Pour l’heure, on ignore si la mesure du taux d’oxygène sera réservée à la Series 6 ou intégrée à Watch OS 7, tempère 9to5Mac.

Dans le second cas, toutes les Apple Watch compatibles avec la mise à jour pourraient profiter de la mesure du taux d’oxygène. En théorie, le moniteur de fréquence cardiaque intégré aux dernières Apple Watch est en effet déjà capable de mesurer l’oxygène dans le sang. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur les futures Apple Watch, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Mac