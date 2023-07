L’Apple Vision Pro ne se vendra qu’en magasin, et uniquement sur rendez-vous, pas de livraison au programme

Selon des sources proches d’Apple, le Vision Pro sera commercialisé de manière très sélective. Son casque AR ne sera initialement proposé que dans certaines villes américaines, et dans des boutiques Apple bien précises.

Pour vous offrir le Vision Pro, entrer dans un Apple Store avec la somme nécessaire ne sera pas suffisant. Il vous faudra tout d’abord fixer un rendez-vous, et résider aux États-Unis. C’est dire à quel point cet appareil promet d’être rare en plus d’être cher. Il faut dire que même pour une compagnie aux ressources quasi illimitées telle qu’Apple, l’affaire est complexe. Le Vision Pro est un appareil très particulier, et la firme de Cupertino veut s’assurer que son casque AR sera bien à la mesure de chaque client.

À l’instar des opticiens-lunetiers, elle souhaite proposer un essayage du casque et un réglage des accessoires, tels que les verres de correction, personnalisés. Cela aura forcément un impact sur les ventes du Vision Pro, un appareil déjà élitiste par son prix de 3500 $, et qui le sera encore plus par sa (faible) disponibilité. Personne n’a encore de date de commercialisation officielle pour le Vision Pro, même si la compagnie a avancé que son accessoire sera disponible au début de 2024 dans certains points de vente américains, à New York et Los Angeles notamment.

L’achat du Vision Pro se fera sur rendez-vous dans des boutiques Apple

L’enjeu sera de taille pour la compagnie, pour qui ce sera le premier lancement d'un nouveau produit en huit ans, et avec ce projet, la marque à la pomme s’est heurtée à de nombreux problèmes de conception et de fabrication. La rumeur court selon laquelle la production du Vision Pro est plus compliquée que prévu. À tel point qu’Apple se serait vu obligé de réduire sa production à 500 000 unités en 2024. La fabrication d’un Vision Pro coûtant 1500 $, le bénéfice maximal qu’Apple pourra tirer du Vision Pro est de un milliard de dollars.

Une paille par rapport aux près de 100 milliards $ de bénéfices annuels réalisés par la compagnie. On le comprend, pour Apple, vendre le Vision Pro sera, à ses débuts tout du moins, une affaire d’image. Outre son prix et sa disponibilité, c’est sur le terrain des applications que le casque siglé Apple devra faire ses preuves.