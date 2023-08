Apple est accusé d’avoir plagié un livre sur Tetris, l’auteur porte plainte

Dan Ackerman, auteur d'un livre sur l'histoire de Tetris, accuse Apple et The Tetris Compagy d'avoir plagié son ouvrage pour le film Tetris diffusé sur Apple TV+. Il réclame un pourcentage du budget de production du film en compensation.

En début d'année, nous nous réjouissions de l'arrivée du film Tetris sur Apple TV+, tant il semblait rendre hommage aux années 80 avec justesse. Le long métrage raconte la genèse du mythique jeu de briques ainsi que la bataille d'Henk Rogers pour en récupérer les droits auprès du gouvernement soviétique et le porter sur Game Boy. En y regardant de plus près, Dan Ackerman, auteur du livre The Tetris Effect : The Game that Hypnotized the World, trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'il a écrit.

Il décide finalement de porter plainte contre Apple et The Tetris Company pour avoir plagié son œuvre. Avant de publier son ouvrage en 2016, Dan Ackerman en envoie une copie à The Tetris Company. La réponse est cinglante : elle refuse d'accorder des droits pour tout projet relatif au livre, dissuadant fortement les producteurs de l'adapter en film ou en série. Dan Ackerman en reste là, mais l'histoire continue.

Apple et The Tetris Company sont poursuivis en justice pour plagiat d'un livre sur Tetris

D'après la plainte déposée, le PDG de The Tetris Company, Maya Rogers, et le scénariste Noah Pink ont commencé à copier l’œuvre d'Ackerman pour le scénario du film Tetris dès 2017. Selon l'auteur, le long métrage a “généreusement emprunté plusieurs parties spécifiques et événements du livre”. L'accusation porte sur trois points : violation des droits d'auteur, concurrence déloyale et interventions illégales dans les relations d'affaires du plaignant.

Pour Kevin Landau, avocat d'Ackerman, le procès vise à “réparer un tort et à assurer le respect et la justice pour le travail, la diligence et la propriété de quelqu'un qui mérite ce respect et cette reconnaissance en vertu de la loi”. En guise de dédommagement, l'auteur réclame au moins 6 % des 80 millions de dollars du budget de production du film. Cela représente environ 4 350 000 euros. Apple et The Tetris Company ne sont pas encore exprimés sur la plainte.

Source : The Guardian