Apple veut intégrer le scanner Lidar des iPhone 12 Pro à des voitures autonomes

Apple envisage d'intégrer un scanner Lidar similaire à celui des iPhone 12 Pro/ 12 Pro Max à des voitures autonomes. Dans le cadre du projet Titan, la firme de Cupertino utiliserait ce capteur pour permettre aux véhicules sans chauffeur de comprendre leur environnement, même en pleine nuit.

Comme les iPad Pro 2020, les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont équipés d'un scanner Lidar (light detection and ranging) au dos. Ce capteur est dédié à la télédétection par laser. Concrètement, le Lidar est capable de cartographier un environnement en trois dimensions en calculant le temps que prend la lumière pour effectuer un aller retour vers un objet. Développée depuis les années 60, cette technologie est déjà utilisée dans le cadre de fouilles archéologiques ou dans des radars routiers. Par exemple, on trouve de nombreux radars Lidar sur les routes de Belgique.

Sur les smartphones d'Apple, le scanner Lidar permet surtout d'améliorer le rendu des applications qui misent sur la réalité augmentée, un des fers de bataille de la firme. Grâce à la présence de ce capteur, les objets en AR sont plus précisément situés dans l'espace. Des applications comme Ikea, Pokémon Go ou Snapchat par exemple sont plus efficaces grâce au Lidar. De même, le module améliore l'efficacité de l'application par défaut Mesures. Comme son nom l'indique, l'application permet de mesurer n'importe quoi avec l'iPhone. Par exemple, les iPhone 12 Pro peuvent mesurer précisément la taille des gens. “Le scanner LiDAR mesure la distance des objets situés à moins de 5 mètres” affirme Apple.

Ce n'est pas tout. La présence du Lidar permet aussi d'améliorer les photos en basse luminosité. Le scanner améliore notamment la mise au point du mode portrait quand il fait sombre. Comme on vous le disait dans notre test de l'iPhone 12 Pro, ce capteur est donc très efficace en soirée ou en pleine nuit.

Apple espère que le scanner Lidar va rendre les voitures autonomes plus sûres

Mais Apple a bien d'autres ambitions pour la technologie Lidar. D'après un brevet déposé auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce, la firme de Tim Cook envisage d'intégrer un capteur Lidar dans des voitures autonomes. D'après les schémas publiés par nos confrères de Patently Apple, Apple souhaite placer un Lidar derrière le pare-brise des véhicules dépourvus de chauffeur. Le géant californien a déjà passé commande d'un boîtier Lidar intégré au pare-brise auprès de XenomatiX, une firme européenne, et de AGC, un fabricant de pare-brise (voir la vidéo ci-dessous).

Grâce à ce capteur, les voitures autonomes seront en mesure de cartographier leur environnement, même en cas de basse luminosité, afin d'éviter les éventuels obstacles sur la route (animaux, piétons, panneaux…). Apple n'est pas la seule firme à miser sur la technologie Lidar pour développer ses voitures autonomes. C'est aussi le cas de Volvo. En mai dernier, le constructeur automobile a en effet annoncé avoir choisi la technologie LiDAR pour équiper ses voitures de demain.

Quoi qu'il en soit, l'ajout du Lidar à des voitures autonomes devrait permettre d'accélérer le développement du projet Titan. Depuis 2015, Apple travaille dans le plus grand secret sur ses propres voitures connectées autonomes. Aux dernières nouvelles, la firme se concentre sur le développement d'une intelligence artificielle capable de gérer la conduite d'un véhicule sans la moindre action de la part du conducteur. Malgré le retard accumulé sur ses concurrents, dont Tesla, Apple continue donc inlassablement de progresser.

