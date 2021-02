Apple vend désormais des Mac M1 reconditionnés

Apple vend pour la première fois des Mac mini alimentés par un processeur M1 reconditionnés sur sa boutique en ligne. Ces ordinateurs sont évidemment proposés à des prix moins élevés que les versions neuves. Dans la foulée, Apple commercialise aussi des MacBook Pro reconditionnés avec un processeur M1. Là encore, c'est une première.

Fin 2020, Apple a annoncé ses premiers ordinateurs alimentés par un processeur maison conçu par Apple Silicon. Basée sur une architecture ARM, cette puce M1 offre une meilleure autonomie aux PC de la marque. La puce M1 se veut nettement moins énergivore que les solutions Intel.

Dans un premier, le géant de Cupertino a annoncé trois machines avec puce M1 : un Mac mini, un MacBook Air et un MacBook Pro. Plusieurs mois après l'annonce, Apple a commencé à vendre des Mac mini et des MacBook Pro M1 reconditionnés sur l'Apple Store en France. D'autres pays, dont les Etats-Unis, ont aussi pu en profiter.

Apple propose de faire des économies avec ses Mac M1 reconditionnés

Concrètement, ces ordinateurs sont des produits d'occasion récupérés par Apple. Ils sont remis à neuf par les techniciens Apple et bénéficient d'un certificat officiel. Les unités remises à neuf sont vendues dans une boîte spéciale avec tous les accessoires d'origine et une garantie limitée d'un an.

Evidemment, les produits reconditionnés vendus par Apple sont beaucoup moins chers que les déclinaisons neuves. Ainsi, les internautes désireux de faire quelques centaines d'euros d'économie sont invités à choisir cette solution. Voici les tarifs affichés par l'Apple Store en France :

Mac mini (CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs) en 16 Go/2 To à 1 659 €, contre 1 949 €

MacBook Pro 13,3 pouces (CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs) en 8/256 Go (argent) à 1 229 €, contre 1 449 €

MacBook Pro 13,3 pouces (CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs) en 8/256 Go (gris sidéral) à 1 229 € contre 1 449 €

MacBook Pro 13,3 pouces (CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs) en 8/512 Go (gris sidéral) à 1 429 €, contre 1 679 €

Malheureusement, toutes les unités déconditionnées mises en vente par Apple se sont rapidement retrouvées en rupture de stock. On s'attend à ce que la marque californienne propose rapidement d'autres Mac M1 reconditionnés. En attendant, les internautes doivent se tourner vers la version neuve.