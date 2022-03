Apple vend désormais des iPhone 12 reconditionnés sur sa boutique

Apple vend désormais des iPhone 12 et des iPhone 12 Pro reconditionnés sur sa boutique en ligne. La marque californienne commercialise ces smartphones d'occasion, complètement remis à neuf par ses équipes, sur le marché britannique et sur le marché américain. L'offre ne devrait pas tarder à arriver en France.

Depuis plusieurs années, Apple propose sur son Apple Store en ligne une série de produits reconditionnés. En France, le géant californien a d'abord commencé à vendre des iPad et des Mac reconditionnés avant de proposer également des iPhone. Sur le marché français, l'iPhone X fût le premier iPhone d'occasion mis en vente par Apple.

Plus d'un an après leur sortie, Apple propose désormais des iPhone 12 reconditionnés sur son Apple Store. Pour le moment, ces terminaux d'occasion sont uniquement commercialisés sur la boutique de la marque au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. En parallèle, il est évidemment toujours possible de commander un modèle entièrement neuf.

Apple propose des iPhone 12 reconditionnés à prix cassé

Au Royaume-Uni, Apple commercialise uniquement des iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max. La boutique permet de faire son choix entre les différents coloris et capacités de stockage interne. Outre Atlantique, la firme met en vente iPhone 12 et des iPhone 12 Pro. Là encore, plusieurs options sont disponibles.

L'achat d'une édition reconditionnée plutôt que neuve permet de faire des économies substantielles. Comme on peut le voir sur les deux boutiques, l'achat d'un iPhone reconditionné réduit la facture finale de 90 à 190 dollars (de 80 à 170 euros).

Sur son site web, Apple précise que tous les smartphones reconditionnés sont fournis avec une nouvelle boîte, un câble de recharge Lightning vers USB-C et les manuels d'utilisation. Sans surprise, on y trouve pas de chargeur secteur ni d'écouteurs filaires EarPods. Apple a cessé d'offrir ces accessoires en 2020.

Tous les modèles reconditionnés disposent d'une nouvelle batterie et d'un nouveau boitier. Apple utilise exclusivement “des pièces de remplacement Apple d’origine” et offre “une garantie limitée d’un an” sur tous les produits reconditionnés vendus sur son store.

Enfin, Apple assure que “chaque produit reconditionné certifié Apple est soumis à un processus de remise en état rigoureux et à des tests qui répondent aux mêmes exigences fonctionnelles que pour les produits Apple neufs”.