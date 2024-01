Apple va bientôt diviser l’App Store en deux, voici pourquoi

D'après les informations du journaliste Mark Gurman, Apple se prépare à diviser son App Store en deux entités distinctes. Il y a bien sûr une raison à cela, on vous explique.

L'année 2024 va apporter de grands changements dans le monde de la Tech. Pour une fois, on ne parle pas des avancées de l'intelligence artificielle, même s'il faudra surveiller ce secteur de très près. Il est plutôt question des appareils et services que nous utilisons au quotidien : ordinateurs, smartphones… Tout simplement parce que les entreprises qui les proposent, presque toutes américaines, vont désormais devoir se conformer au nouveau règlement européen, le Digital Markets Act (DMA). Aussi appelé la loi sur les marchés numériques dans la langue de Molière.

Le texte est très loin d'être un simple rappel de bonnes pratiques que les sociétés sont libres d'adopter ou non. Malgré les réticences d'Apple et Microsoft par exemple, tous deux vont devoir s'y plier et introduire des changements dans la plupart de leurs produits. Windows va ainsi modifier la connexion à son compte Microsoft, entre autres. Chez Apple, cela va beaucoup plus loin. Le DMA va obliger le constructeur à ouvrir son écosystème en autorisant le “sideloading”, l'installation d'applications en dehors de l'App Store, magasin officiel sur iPhone, iPad et Mac.

L'App Store sera très bientôt divisé en deux entités distinctes

Les signes de cette modification majeure ont déjà été aperçus dans la bêta d'iOS 17.2 avant qu'un rapport du très informé Mark Gurman vienne corroborer les suppositions. C'est également lui qui explique comment Apple compte s'y prendre dans sa newsletter Power On à venir. La firme à la pomme croquée va “simplement” diviser l'App Store en 2. Il existera donc une version européenne et une version pour le reste du monde. Celle destinée au Vieux Continent permettra le sideloading, mais pas que.

Si les utilisateurs pourront installer d'autres magasins d'applications sur leur iPhone ou iPad, les développeurs auront également le droit de promouvoir leurs applis sur ces autres plateformes, tout en utilisant s'ils le souhaitent des méthodes de paiement différentes de celle d'Apple. L'Union européenne a fixé une date limite pour se conformer au DMA : le 7 mars 2024.