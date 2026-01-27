Apple TV+ fait un carton en France : le service devient plus populaire que HBO Max et Canal+

Quelles sont les plateformes de streaming vidéo les plus populaires en France ? Il y a quelques surprises, dont un Apple TV+ en très grande forme.

JustWatch a publié son bilan du marché français pour l’année 2025. Le moteur de recherche de films et séries s'est basé sur les requêtes de ses utilisateurs pour estimer les parts de marché (pdm) de chaque plateforme de SVOD en France lors du dernier trimestre 2025. La performance la plus impressionnante est celle d'Apple TV+. Le service a atteint les 11 % de pdm sur notre territoire, une progression fulgurante, puisqu'il n'était qu'à 5 % il y a un an. La popularité d'Apple TV+ a donc plus que doublé en 12 mois, notamment portée par Pluribus en fin d'année 2025, et par la saison 2 de Severance avant cela.

Cet engouement permet à Apple TV+ de dépasser deux grands noms : HBO Max et ses 8 % de pdm, ainsi que Canal+ et ses 7 % de pdm. Le géant de l'audiovisuel français est d'ailleurs en difficulté et a perdu 4 points par rapport au classement de l'année dernière. Canal+ devient même sous la menace de Paramount+, qui est à 4 % de pdm et qui grignote peu à peu des parts à la concurrence. Précisons tout de même que ces chiffres ne signifient pas qu'Apple TV+ est plus regardé que Canal+ en France. Les données sont recueillies pour les films et séries, alors que Canal+ reste très puissant sur le sport (Premier League et Ligue des Champions de football, Formule 1, Moto GP).

Netflix premier, mais moins dominateur

Le podium est toujours constitué des trois grands acteurs du marché : Netflix avec 24 % de pdm, Prime Video avec 22 % de pdm et Disney+ avec 20 % de pdm. Mais leur domination est moins nette qu'auparavant. Netflix et Prime Video ont perdu respectivement 4 et 3 points de pourcentage entre janvier et décembre 2025. Netflix a pourtant pu compter sur une année bien chargée, avec la saison 2 de Mercredi, la saison 3 de Squid Game et la saison 5 de Stranger Things. Prime Video a eu une année plus calme en sorties, mais les utilisateurs s'y abonnent aussi pour les autres avantages procurés par Amazon.

En 2026, l'actualité sera rythmée par le retour de La Chronique des Bridgerton sur Netflix, la saison 5 de The Boys sur Prime Video, ou encore la nouvelle saison d’American Horror Story sur Disney+.