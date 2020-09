Echo et Echo Dot (4e génération) : Amazon dévoile des enceintes connectées toutes rondes dès 59,99 €

Amazon vient de dévoiler ses toutes nouvelles enceintes Echo et Echo Dot. Et elles font peau neuve, elles qui en sont déjà à la 4e génération. Nouveau design, son amélioré… Voici qu'arrivent les Echo et Echo Dot “sphériques”.



Si Amazon vient tout juste d'annoncer son entrée dans le monde du Cloud Gaming avec Luna, le géant du e-commerce en profite également pour dévoiler l'arrivée de son Fire TV Cube en France, ainsi qu'une nouvelle gamme d'enceintes Echo. Comme leur prédécesseur, les petits appareils se déclinent en deux versions : Echo d'une part, et Echo Dot d'autre part.

L'enceinte Echo change de look

Première nouveauté : si la précédente génération d'enceinte Echo adoptait la forme d'un petit cylindre, Amazon a cette fois tablé sur un modèle sphérique. Et au vu des premiers visuels diffusés par Amazon, ce changement est des plus réussis. L'enceinte Echo profite également d'un petit anneau lumineux situé sur sa base. Amazon a aussi retravaillé le son de ses enceintes en y intégrant un woofer 3″, deux tweeters en frontal et en y offrant un son Dolby stéréo.

Le géant du e-commerce promet un “son stéréo avec des aigus clairs, des médiums dynamiques et des graves profonds”. L'enceinte connectée détecte l'acoustique de la pièce dans laquelle elle se trouve et règle la restitution audio en conséquence. Au-dessus de l'appareil, on trouve une petite zone tactile qui permet de reporter l'alarme, sans avoir à jeter l'Echo par la fenêtre le matin quand on veut gagner encore 5 minutes de sommeil.

Echo Dot et Echo Dot avec horloge adoptent elles aussi une forme sphérique

La petite enceinte connectée Echo Dot profite également de ce relooking intégral. Elle aussi se présente sous la forme d'une sphère et bénéficie des mêmes finitions en tissu que l'Echo. On y trouve un petit haut-parleur de 1,6 pouce qui “produit des vois nettes et des basses équilibrées” (dixit Amazon). Deux versions sont par ailleurs commercialisées : une plutôt classique, et l'autre disposant d'un affichage à LED.

L'Echo Dot avec horloge (c'est son nom) permet non seulement de voir l'heure, mais également la température ou de lancer un minuteur. On y trouve la même fonctionnalité de report de l'alarme, fonctionnalité activable d'un simple toucher sur la tête de l'appareil. Le tout palpite bien évidemment à l'aide de l'assistant vocal d'Amazon que l'on ne présente plus, Alexa.

Disponibles en 3 coloris (anthracite, blanc et bleu gris), les enceinte Echo et Echo Dot sont respectivement vendues au prix de 99,99 € et de 59,99 €. La version d'Echo Dot avec horloge est quant à elle commercialisée au tarif de 69,99 €, en blanc ou bleu gris. Si les 3 appareils peuvent être précommandés dès à présent, Amazon n'a pas encore annoncé de date de disponibilité.