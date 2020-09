Amazon lance le Fire TV Cube en France : la fusion d’un Fire TV Stick et d’un Echo coûte 120 €

Amazon a présenté une gamme de nouveaux produits domotiques destinés aux marchés américains et internationaux. Parmi eux se trouve le Fire TV Cube, un appareil présenté en 2019 aux États-Unis qui combine les avantages d’un Fire TV Stick et d’une enceinte Echo. Il sera en vente en France à 120 euros environ.

Le 24 septembre 2020, Amazon a fait plusieurs annonces concernant ses gammes de produits domotiques. Des annonces qui concernent souvent tous les marchés où le distributeur est présent, notamment l’Europe et les États-Unis. Mais d’autres ciblent certains pays, comme la France. En effet, au milieu des nouveaux Fire TV et Echo se cache un petit cube qui avait été dévoilé en 2019, mais qui n’avait pas encore eu la chance d’arriver de ce côté de l’Atlantique. Son nom : le Fire TV Cube.

Le Fire TV Cube est un concept très intéressant. Il s’agit de la réunion entre un Fire TV Stick et une encore enceinte connectée. D’une part, il reprend tous les atouts d’un Echo. Commandes vocales avec Alexa. Contrôle des appareils connectés (thermostat, caméra, ampoules, etc.). Comme la gamme Echo, Fire TV Cube est compatible avec les appareils Ring, Arlo, Blink, TP Link, Netatmo, D-Link, Somfy, Nuki ou encore Tado.

D’autre part, il offre tous les avantages d’un Fire TV Stick : il transforme n’importe quelle télévision en SmartTV. L’interface Fire TV inclut bien évidemment tous les services Amazon Prime (Prime Video, Twitch et Prime Music), ainsi qu’une brochette d’autres services comme Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, Molotov, etc. Il y aurait même… Apple TV+. C'est ce que nous découvrons en effet sur la fiche produit accessible sur Amazon.fr.

SoC hexa-core, 16 Go de stockage, affichage 4K HDR

Techniquement, Fire TV Cube est équipé d’un chipset hexa-core (quatre coeurs puissants cadencés à 2,2 GHz et deux coeurs économes cadencés à 1,9 GHz) avec GPU ARM Mali G52-MP2, de 2 Go de mémoire vive, de 16 Go de stockage interne, d’un modem WiFi ac, d’une connexion Bluetooth 5.0, d’un haut-parleur 40 mm et de huit microphones pour les commandes vocales et la réduction de bruit active. Le Fire TV Cube est équipé d’un port HDMI, d’un port microUSB et d’un port infrarouge.

Côté vidéo, il est compatible 4K à 60 images par seconde et HDR (HDR10+ et Dolby Vision). Et côté audio, il est certifié Dolby Atmos et il prend en charge les systèmes audio 7.1. Et si vous avez un système multiroom, il est également en mesure de le prendre en charge pour diffuser intelligemment votre musique. Il fonctionne sur un système d’exploitation propriétaire. Le Fire TV Cube ne sera pas en vente chez Boulanger ou d’autres enseignes. Il n’est proposé que sur Amazon. Son prix en France est de 120 euros (à 1 centime près).

Amazon renouvèle aussi le Fire TV Stick

Profitons de l’occasion de cette présentation du Fire TV Cube pour évoquer le lancement (mondial cette fois-ci) de deux nouveaux Fire TV Stick. Le premier est la nouvelle itération du Fire TV Stick originel et le second est sa déclinaison allégée appelée Fire TV Stick Lite. Vendus respectivement à 40 euros et 30 euros (disponibles dès aujourd’hui sur Amazon et prochainement chez Boulanger), ils reprennent les atouts des petits boitiers HDMI précédents : connexion sans fil à Internet, compatible avec Alexa, format extrêmement petit.

Le nouveau Fire TV Stick classique est désormais compatible HDR. La définition d’affichage ne change pas : 1080p à 60 images par seconde. Il est doté d’un chipset quad-core, de 8 Go d’espace de stockage, d’un modem WiFi ac dual band et d’une connexion Bluetooth 5.0. Il est compatible Dolby Atmos et Dolby Digital. Comme le Fire TV Cube, le système est compatible avec de nombreux services de télévision et de VOD.

Le Fire TV Stick Lite reprend tous ces éléments : connectivité, définition Full HD, prise en charge du HDR, nombreux services et applications, chipset quad-core et 8 Go de RAM, etc. Deux différences notables. La première est l’absence de certification Dolby. La seconde est la télécommande, beaucoup plus simple. Celle-ci exclut les commandes liées à la télévision (pas de contrôle du volume, par exemple).

N'hésitez pas à jeter un oeil également aux autres articles sur les nouveautés annoncées par Amazon en parallèle de cette nouvelle gamme Fire TV : la nouvelle gamme Echo, bien sûr, mais aussi Luna, le service de jeu en streaming pour concurrencer xCloud et Stadia, ainsi que la nouvelle caméra de Ring qui cache un drone.