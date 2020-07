PS5 : seules 2 TV Sony sont déjà optimisées pour la console

La PS5 ne sortira que dans quelques mois. En attendant le lancement, Sony a levé le voile sur un nouveau label destiné à mettre en avant les TV déjà optimisées pour la console de nouvelle génération : Ready for PlayStation 5. Malheureusement, seuls 2 téléviseurs Sony Bravia peuvent se vanter d’être déjà 100% compatibles avec la nouvelle Playstation.

« L’indication ‘Ready for PlayStation 5’ a été créée en partenariat avec Sony Interactive Entertainment (SIE) pour permettre aux consommateurs de choisir plus facilement un téléviseur optimal pour la PlayStation 5 » explique Sony dans un communiqué de presse enthousiaste.

Sony propose une TV optimisée pour la PS5 à plus de 7000€

Malheureusement, l’annonce de Sony a tout du pétard mouillé ! Á moins de 6 mois du lancement de la PS5 sur la marché, seuls deux téléviseurs de la gamme Sony Bravia sont déjà optimisés pour la console : le XH90 et le ZH8. C’est peu quand on pense que ce label est le fruit d’un partenariat entre les différentes divisions de Sony.

« Sony continuera, en collaboration avec Sony Interactive Entertainment, de proposer une expérience de jeu ultime aux fans PlayStation du monde entier grâce à « One Sony », une collaboration unique de créativité et de technologies entre les entités de Sony » met en avant le groupe nippon, fier que plusieurs de ses divisions collaborent enfin ensemble.

De plus, les deux télévisions garanties 100% compatibles avec la PlayStation 5 se distinguent par un prix plutôt élevé. Si la XH90 est facilement trouvable entre 1000 et 1500€, la ZH8 ne s’adresse pas à toutes les bourses. Compatible 8K et équipée d’Android TV, elle est proposée entre 7000 et 10000 euros sur le site officiel de Sony.

Pour justifier l'apposition du label sur les 2 TV, Sony explique avoir intégré le « BRAVIA Game Mode ». Ce mode va notamment baisser la latence afin de fluidifier le jeu. Enfin, le communiqué précise que la DualSense qui accompagne la PS5 permet aussi d'allumer simultanément la console et le téléviseur. De même, la télécommande de la TV permet d'allumer la console.