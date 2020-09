Amazon : la nouvelle caméra de sécurité connectée Ring est un drone de surveillance

Amazon vient de lever le voile sur le Ring Always Home Cam, un drone de surveillance capable de patrouiller dans votre maison pendant votre absence. Disponible dans le courant de l'année prochaine, cette caméra de sécurité révolutionnaire réagit dès qu'un intrus pénètre dans votre demeure. Prix, date de sortie, fonctionnement…On fait le point.

Ring, la marque d'Amazon connue pour ses sonnettes et caméras connectées, continue de s'étoffer. La marque commercialisera dans le courant de l'année 2021 un drone de surveillance qui garde un oeil sur la maison de ses propriétaires en leur absence. “Les utilisateurs peuvent vérifier si le four a été laissé allumé, si les portes sont bien verrouillées ou si le fer à friser est resté allumé avec cette caméra d'intérieur compacte, légère et volante” détaille Amazon dans un communiqué.

Amazon lance une caméra de sécurité volante à 250 dollars

Comme le montre la vidéo ci-dessous, le Ring Always Home Cam s'active dès qu'une effraction est repérée. Le drone va alors quitter son socle de recharge et faire le tour de l'habitation afin de repérer un potentiel cambrioleur. Le flux vidéo du drone est accessible en direct via l'application Android ou iOS de Ring.

Evidemment, il est aussi possible de programmer des parcours prédéfinis. Pendant que vous n'êtes pas là, le drone peut régulièrement faire un tour de toutes les pièces afin de s'assurer que tout est en ordre. L'achat du drone évite ainsi aux propriétaires de grandes maisons de devoir investir dans plusieurs caméras connectées différentes.

“La Ring Always Home Cam a été conçue dans un souci de confidentialité et n'enregistre les vidéos qu'en vol. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il reste dans la station d'accueil où la caméra est physiquement bloquée” précise le géant américain, soucieux de rassurer les utilisateurs sur les questions de vie privée.

Par le passé, Amazon Ring n'est en effet pas parvenu à protéger la vie privée de ses usagers. L'an dernier, un hacker a piraté une caméra Ring avant de terroriser une fillette. Quelques mois plus tard, Amazon congédiait plusieurs employés ayant accédé aux vidéos des caméras de surveillance de certains utilisateurs. Le Ring Always Home Cam sera commercialisé en 2021 au prix de 249,99 dollars.