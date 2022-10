Apple s’associe à Mercedes-Benz pour lancer Spatial Audio dans les voitures

La populaire technologie Spatial Audio d'Apple Music s'étend pour la première fois aux voitures. Mercedes-Benz a annoncé aujourd'hui qu'elle ajoutait la fonction d'Apple Music à un certain nombre de ses voitures à partir d'aujourd'hui.

Le système Spatial Audio d'Apple Music, qui prend en charge Dolby Atmos, arrive pour la première fois dans les voitures, grâce à un partenariat avec Mercedes-Benz. La marque automobile allemande a annoncé qu’elle apportera le Spatial Audio d’Apple à certains de ses véhicules les plus haut de gamme.

Cette nouvelle intervient un peu plus d'un an après que Mercedes-Benz ait annoncé l'ajout d'Apple Music au système d'infodivertissement MBUX de ses véhicules. Le système Spatial Audio d'Apple Music, qui prend en charge Dolby Atmos, sera désormais entièrement intégré au système d'infodivertissement MBUX, actuellement disponible sur les modèles Mercedes-Maybach, EQS, EQS SUV, EQE, Classe C et Classe S.

Lire également – Apple Music débarque enfin sur Xbox Series X/S

Mercedes veut révolutionner l’expérience sonore de ses voitures

« La qualité du son est extrêmement importante pour Apple Music, c'est pourquoi nous sommes ravis de collaborer avec Mercedes-Benz pour rendre Spatial Audio sur Apple Music disponible nativement dans la voiture pour la première fois », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music et de Beats. « Nous unissons nos forces pour offrir à nos clients une expérience musicale de référence inégalée dans le secteur », a déclaré Markus Schäfer, directeur technique de Mercedes-Benz Group AG et membre du conseil d'administration.

Les premières voitures capables de tirer parti du Spatial Audio ne sont pas bon marché, puisque pour fonctionner, il faut que le véhicule soit équipé d'un système audio Burmester 3D ou 4D. Ces systèmes sonores coûtent plus de 4 550 dollars, ce qui représente un prix conséquent pour profiter du Spatial Audio avec Dolby Atmos. Il faut d’ailleurs aussi rajouter à cela l’abonnement Apple Music à 10 euros par mois.

Il est également important de noter que le plus grand label musical du monde, Universal Music Group, permettra désormais à ses artistes d'atteindre la norme « approuvé dans une Mercedes-Benz », lorsqu'ils finalisent leur qualité audio dans les voitures du constructeur.

Pour rappel, Apple avait lancé Spatial Audio avec Dolby Atmos, ainsi que Lossless Audio, pour Apple Music en juin 2021. Spatial Audio utilise la technologie Dolby Atmos pour offrir à l'auditeur une expérience immersive, semblable à un son surround. Vous pouviez profiter du Spatial Audio sur les contenus pris en charge si vous les écoutez via un iPhone, un iPad, un Mac ou une Apple TV, mais il n'avait jamais été disponible dans une voiture jusqu'à présent. Les smartphones Android avaient même finis par être compatibles avec la technologie.