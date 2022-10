Apple Music débarque enfin sur Xbox Series X/S

Après avoir débarqué sur Playstation 5 en octobre 2021, il aura fallu un an pour qu'Apple Music se daigne à arriver sur Xbox Series X et Series S, les dernières consoles de Microsoft. En effet, l'application de streaming musicale est disponible sur le Microsoft Store aux Etats-Unis. Pour l'instant, il faudra attendre encore un peu pour en profiter en France.

D'année en année, Apple Music améliore sa formule dans l'optique d'attirer toujours de consommateurs, et surtout de le détourner de son principal concurrent, un certain Spotify. On a appris en avril 2022 qu'Apple Music allait bénéficier de fonctionnalités supplémentaires grâce à iOS 16, la dernière version de l'OS de la marque à la pomme. Il sera notamment possible d'ajouter des artistes à ses favoris, ce qui permettra à Apple d'améliorer le système de recommandation d'Apple Music.

Mais ce n'est pas tout, souvenez-vous, fin octobre 2021, Apple Music a également débarqué sur Playstation 5. De fait, les utilisateurs ont depuis cette date une autre alternative à Spotify. Rappelons que l'intégration de l'application est survenue au même moment que le partenariat signé entre le constructeur et Apple pour le lancement d'Apple TV+. Pour l'occasion, les joueurs pouvaient prétendre à six mois d'abonnement offerts.

Apple Music is now available on Xbox consoles pic.twitter.com/LoH6UH5Ycz — Tom Warren (@tomwarren) October 12, 2022

Apple Music débarque enfin sur Xbox Series… aux USA en tout cas

Et sur Xbox ? Et bien, les propriétaires de Xbox Series X et Series S attendent toujours de pouvoir essayer Apple Music sur leur console nouvelle génération. Néanmoins, cette attente pourrait bientôt toucher à son terme. En effet, le journaliste et insider réputé Tom Warren vient d'annoncer sur Twitter la disponibilité de l'application Apple Music sur le Microsoft Store et sur la boutique Xbox.

En plus d'offrir une version grand écran de votre bibliothèque musicale, l'application permet également de lire vos titres préférés en arrière-plan. De fait, libre à vous d'essayer les nombreux jeux du catalogue du Xbox Game Pass tout en écoutant l'intégrale de [artiste de votre choix]. En revanche, nous avons constaté que l'appli Apple Music n'était toujours pas disponible en France sur le Microsoft Store ou sur la boutique Xbox. On espère qu'il s'agit seulement d'une question de jours avant de voir débarquer le service.