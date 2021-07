Apple Music : le Lossless et l’audio spatial sont disponibles sur Android

Apple a mis à jour son application Apple Music pour Android pour la rendre compatible avec les qualités musicales Spatial Audio et Lossless, assurant ainsi la parité des fonctionnalités sur les systèmes d'exploitation Android et iOS.

Les qualités Spatial Audio et Lossless étaient disponibles depuis leur lancement sur iOS, mais ce n’était jusqu’à présent pas le cas sur l’application Android. Selon les notes de la nouvelle mise à jour 3.6, ces deux nouvelles qualités sonores ne fonctionneront que sur certains “appareils compatibles”, ce qui est à peu près aussi vague qu'une description peut l'être.

En plus du Lossless et de l’audio spatial, la mise à jour 3.6 d’Apple Music sur Android introduit également le fondu enchaîné automatique et apporte des améliorations à la fonction de recherche dans la bibliothèque.

À lire également – Apple Music : la liste des appareils compatibles avec la qualité Hi-Fi est enfin disponible !

Comment écouter des morceaux en Lossless et en audio spatial ?

Pour rappel, le nouveau codec d’Apple, baptisé ALAC pour Apple Lossless Audio Codec, est une qualité sans compression. Au total, trois niveaux de qualité audio sont proposés : supérieure (AAC 256 kbit/s), sans perte (ALAC jusqu'à 24 bits, 48 kHz) et sans perte haute qualité (ALAC jusqu'à 24 bits, 192 kHz). Cependant, vous pouvez également choisir l’option « Haute efficacité » (AAC), qui permet de limiter la consommation de data.

Pour en profiter sur un iPhone, un iPad, un Mac ou un Apple TV, vous deviez avoir effectué les mises à jour d'iOS et iPadOS 14.6, de macOS 11.4 et de tvOS 14.6. De plus, il est impossible d’écouter un titre en ALAC sur un casque Bluetooth, puisque la norme est pour l’instant incapable de diffuser un son sans perte. Il vous faut donc utiliser un adapteur Lightning vers mini-jack 3.5 mm avec des casques filaires. Sur Android comme sur iOS, il vous faudra également brancher votre smartphone à un casque filaire pour écouter des morceaux en Lossless.

Tout comme le Lossless, l’audio spatial nécessite également des appareils spécifiques pour que vous puissiez bien faire la différence avec une qualité classique. Il s’agit d’un format alimenté par le Dolby Atmos, ce qui signifie qu’il vous faudra un appareil compatible avec cette technologie pour en profiter.

Source : Apple Insider