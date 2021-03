iPhone SE : le prochain modèle embarquerait la 5G et sortirait en 2022

L’iPhone SE devrait en toute logique avoir le droit à une troisième itération, mais quand ? Aujourd’hui, l’analyste spécialisé Ming-Chi Kuo indique qu’il ne faudrait pas l’attendre avant début 2022. Le terminal proposerait peu de nouveautés, mais embarquerait tout de même la 5G.

L’IPhone SE est l’un des terminaux phares de la firme de Cupertino. S’il n’est pas à la pointe de l’innovation, il promet l’expérience d’Apple pour un tarif raisonnable. Le dernier modèle a été commercialisé en 2020 et a jouit d’un petit succès. Pour la troisième version du smartphone, il faudra attendre l’année prochaine, précise un analyste.

C’est Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé dans l’univers Apple et qui frappe très souvent juste, qui indique que le terminal ne sera pas présenté avant début 2022. Cela semble logique, étant donné que le dernier modèle en date tient encore la route, malgré quelques petits compromis.

Il en rajoute une couche en précisant que les changements seront mineurs par rapport au modèle actuel. Il précise que les caractéristiques ainsi que le design seront similaires à ce que nous connaissons déjà. Nous aurions donc toujours l’écran de 4,7 pouces avec de larges bords et la présence d’un bouton Touch ID sur la façade.

La 5G au menu

Cependant, Ming-Chi Kuo affirme que des petits changements seront apportés. Ainsi, l’iPhone SE 2022 pourrait embarquer une compatibilité 5G. Cela semble logique étant donné que le réseau mobile se développe un peu partout dans le monde. De même, on peut s’attendre à un nouveau processeur un peu plus puissant afin de rester dans la course.

Pour rappel, le dernier iPhone SE a été présenté en avril 2020, quatre ans après le tout premier modèle. Se basant sur l’iPhone 8, le SE était proposé à moins de 500 euros à sa sortie, ce qui le rendait clairement très attrayant pour les fans de la marque qui n’avaient pas 1000 euros à mettre dans un nouveau téléphone. Cependant, le terminal trainait quelques défauts, comme une autonomie vraiment pas au top, un appareil photo faible et surtout l’absence de connectivité 5G, ce qui est clairement un frein aujourd’hui. Apple pourrait donc proposer une nouvelle offre dans son catalogue dès le début de l’année prochain afin de séduire les consommateurs.