Apple repousse la sortie de ses lunettes de réalité augmentée à une date indéterminée

Apple gèle indéfiniment le développement des Apple Glass, ces lunettes connectées censées révolutionner le monde de la réalité augmentée.

Apple aurait repoussé la sortie des Apple Glass à une date indéterminée. Ce produit était développé en parallèle d’un casque de réalité mixte dont on sait juste qu’il sera présenté au cours de l’année 2023, si les plans ne changent pas d’ici là. Autant d’incertitudes font penser que la firme est en train de revoir à la baisse ses ambitions dans le domaine de la réalité virtuelle et/ou augmentée.

Tim Cook le rappelait en septembre 2022 : « la réalité augmentée et le concept de Metaverse sont profonds. Une fois que les gens y auront goûté, il n’y aura pas de retour en arrière ». À cette époque, il était clair pour tout le monde qu’Apple comptait bien marquer de son empreinte la réalité virtuelle et le Metaverse.

Apple met en pause les lunettes connectées mais présentera bien un casque VR en 2023

Plus légères et moins encombrantes qu’un casque de réalité virtuelle, les Apple Glass sont des lunettes connectées de réalité augmentée. Leur porteur visualise le son environnement à travers des verres affichant des informations ou des images. Bien qu’aucun détail technique les concernant n’ait été confirmé, on leur prêtait jusqu’à maintenant des capacités assez étonnantes. Elles intégreraient un scanner LiDAR permettant de mesurer les distances, la couleur et l’opacité des verres varieraient en fonction de la luminosité ambiante, et elles seraient même en mesure de corriger la vue de leur porteur.

Sur le papier donc, de par leur format et leurs spécifications, les Apple Glass ont le potentiel pour changer notre manière de vivre et de consommer au quotidien, à l’instar de l’iPhone ou de l’iPod à leur époque. La révolution attendra. Selon des sources proches du dossier, Apple présentera un casque de réalité virtuelle au deuxième semestre 2023, et en proposera une version light plus abordable en 2024, voire début 2025. Le développement des Apple Glass, lui, est mis en pause pour une durée indéterminée à cause de soucis techniques.

