Apple croit à fond dans la réalité virtuelle et le Metaverse, Tim Cook le confirme

Tim Cook fait de moins en moins secret des ambitions de sa compagnie en matière de réalité virtuelle. Apple a bien l'intention de se lancer dans ce nouvel univers, le PDG l'a confirmé. Lorsque l'on connait cette compagnie, on sait que la bataille pour la réalité virtuelle se jouera au niveau logiciel que du matériel.

Dans un entretien accordé à la BBC, Tim Cook a évoqué l’importance de la réalité mixte et/ou augmentée dans les plans de sa compagnie. Bien que le passage où il évoque cette technologie soit finalement assez court, il lève le doute sur les ambitions d’Apple en matière de réalité virtuelle. À le croire, la firme investit beaucoup et lourdement dans ce domaine, et lorsque l’on connaît ses ambitions et ses moyens, on se doute qu’elle ne fait pas les choses à moitié.

La rumeur court selon laquelle la firme de Cupertino pourrait présenter ses lunettes de VR, les fameuses Apple Glasses, dès le début de l’année prochaine. Bien que la compagnie soit restée très secrète à leur sujet jusqu’à maintenant, elles sont le sujet des spéculations les plus diverses. La fiche technique supposée du gadget a en partie fuité. Propulsées par un processeur M1, les Glasses seraient des monstres de puissance. Elles seraient équipées d'un écran Micro LED. Alors que certaines sources affirment que les Glasses tourneront sous iOS, d’autres soutiennent qu’elles auront droit à un système d’exploitation propriétaire parfois nommé “glassOS”. Il se dit qu’elles coûteront au minimum 2000 €.

Apple investit énormément dans la réalité virtuelle et le Metaverse

Lors de son échange avec une journaliste anglaise, Tim Cook s’est montré étrangement loquace quant à l’avenir des Apple Glasses. Les iPhone et autres iPad ne peuvent donner qu’un avant goût de l’expérience de la VR, et bien qu’il n’ait jamais mentionné leur nom, on sait que pour Apple, l’avenir de la réalité mixte/virtuelle passe forcément par un nouvel accessoire fait maison. Il déclare ainsi à son interlocutrice : “la réalité augmentée et le concept de Metaverse sont profonds. Une fois que les gens y auront goûté, il n’y aura pas de retour en arrière”.

La rumeur veut que la compagnie sortira tout d'abord un casque, puis des lunettes suivraient, probablement en 2024. L’analyste Ming Chi Kuo quant à lui prophétise le lancement d'ici fin 2022 du casque de réalité virtuelle, en quantité limitées. Quels que soient les plans de la compagnie en la matière, étant donné la manière dont elle a préparé le terrain avec les fonctionnalités AR toujours plus nombreuses de ses iPhone, on se doute que son nouveau produit risque, lui aussi, de devenir une référence.