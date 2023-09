Les ventes de MacBook sont un peu mollassonnes. Il se murmure donc qu’Apple voudrait séduire les écoles avec un ordinateur low cost qui concurrencera les Chromebooks.

Sur un marché des PC qui ne se porte pas au mieux, même si une reprise est attendue pour l’année prochaine, le succès de Chromebooks ne passe pas inaperçu. Les ordinateurs portables fonctionnant sous Chrome OS remportent un grand succès auprès des établissements scolaires qui apprécient leur portabilité et, le plus souvent, leur petit prix. Ajoutons par ailleurs, que ces PC sont aussi de bons candidats pour les gamers occasionnels, les Chromebooks permettant de jouer en streaming sans devoir investir dans une grosse configuration.

Un tel succès n’a pas échappé aux fabricants de PC qui proposent de plus en plus souvent un modèle de Chromebook à côté de leurs gammes plus classiques. Apple aimerait aussi capter une part de l’important marché que représentent les institutions scolaires. Bien que la firme à la pomme propose avec ses MacBook Air des appareils légers et puissants, leur prix reste trop élevé pour convaincre des établissements qui ont de moins en moins de budget pour équiper les étudiants. Il se murmure que Tim Cook aimerait remédier à cela. Apple envisagerait de produire un laptop low cost.

Apple préparerait un MacBook abordable à l’intention de l’Éducation nationale

D’après le site taïwanais Digitimes, Apple pourrait lancer une nouvelle gamme d’ordinateurs portables abordables dès le deuxième semestre 2024. Selon les journalistes, l’appareil en question sera toujours composé d’un corps en aluminium, mais les composants internes seront bien différents de ceux que l’on trouve dans les MacBook Pro et MacBook Air actuels. L’idée, en effet, est d’économiser sur le prix, et donc la qualité, des pièces détachées.

Quel crédit apporter à ces rumeurs ? L’article de Digitimes étant bien chiche en détails, il faut bien évidemment prendre ces informations avec des pincettes. Apple est connu pour constamment revoir ses prix à la hausse, et pas l'inverse. Cela dit, les Chromebooks remportent un tel succès auprès des établissements scolaires, il s’en est vendu 33,5 millions en 2021, que l’appât du gain pourrait convaincre la firme de lancer une offre dédiée aux étudiants.