Apple : iOS 17 et iPadOS 17 arriveraient en même temps cette année

La sortie prochaine des iPhone 15 est aussi l'occasion de déployer iPadOS 17, la dernière version du système d'exploitation d'Apple pour les tablettes. Cette année, il devrait être disponible en même temps qu'iOS 17, contrairement à 2022 avec les versions 16.



Dernièrement, on parle sans arrêt de l'arrivée prochaine des iPhone 15. Et c'est assez normal, les prochains smartphones d'Apple vont être dévoilés le 12 septembre. C'est peut-être oublier que le hardware ne sera pas la seule vedette de l'événement. Comme chaque année, la sortie de la nouvelle gamme de smartphones à la pomme est accompagnée de celle du système d'exploitation de tous les appareils de la marque. iOS 17 bien sûr, mais aussi iPadOS 17, watchOS 10… En règle générale, tout ce beau monde est disponible le même jour.

Ce ne fut pourtant pas le cas l'an dernier. On se souvient qu'iPadOS 16 est sorti plus tard qu'iOS 16. Un mois et demi après tout de même, à cause de changements de dernière minute sur la fonctionnalité Stage Manager notamment. On pouvait donc légitimement penser qu'un tel décalage pourrait de nouveau être de la partie en 2023. Surtout quand on s'attend déjà à ce que l‘iPhone 15 Pro Max ne sorte pas en même temps que les autres modèles.

iOS 17 et iPadOS 17 pourraient être disponible en même temps

Mark Gurman, source très fiable, rassure dans les colonnes de Bloomberg. Selon lui, les versions bêta actuelles d'iOS 17 et iPadOS 17 sont les dernières avant la sortie définitive. Apple aurait quasiment terminé le développement de ses systèmes d’exploitation, comme en témoigne l'enchaînement rapide entre les 3 dernières bêta. Heureusement d'ailleurs, puisque que le constructeur doit intégrer dans les appareils mis en vente juste après les annonces du 12 septembre.

Malgré des difficultés de production auxquelles Apple a été confronté pour ses iPhone 15, il semblerait que la firme ait réussi à ne pas les répercuter sur sa partie logicielle. Rappelons qu'iOS 17 et iPadOS 17 intégreront leur lot de nouveautés comme la transformation du mobile en réveil intelligent avec StandBy, ou encore une application Santé revisitée pour être beaucoup plus utile sur tablette. Le déploiement global aura lieu quelques jours après la keynote, sans précision d'une date exacte.