Les ventes de PC devraient repartir à la hausse, mais pas tout de suite, selon cet expert

D’après la firme International Data Corporation, les fabricants de PC, qu’il s’agisse de laptops, d’ordinateurs de bureau et autres appareils hybrides, peuvent se réjouir. Les ventes devraient repartir à la hausse, après des années post-COVID plus que moroses.

Selon International Data Corporation, « les livraisons d’ordinateurs devraient augmenter de 3,7 % en 2024 pour atteindre les 261,4 millions », un volume qui restera néanmoins inférieur à celui constaté en 2019, avant que la crise du COVID-19 ne se fasse ressentir à l’échelle planétaire. Cela dit, si les analystes prévoient une embellie pour l’année prochaine, les prévisions pour 2023 restent des plus moroses.

D’après les experts, « l’industrie est confrontée à de nombreux défis ». Le cycle de renouvellement des équipements est allongé. Les consommateurs repoussent toujours plus la date d’achat d’un PC neuf, et par-dessus tout, ils veulent acheter le bon appareil, au juste prix. Pas de salut à attendre non plus du côté des institutions : les budgets sont en baisse sur les plus gros marchés. Les dépenses du ministère étasunien de l’Éducation ont baissé de près de 3,7 milliards de dollars cette année.

Les ventes de PC vont repartir à la hausse en 2024, après de très mauvais résultats en 2023

En 2023, « les ventes devraient diminuer de 13,7 % pour atteindre 252 millions d’unités ». Selon le directeur d’étude chez IDC, « la demande des consommateurs pour les PC est également confrontée à la concurrence des smartphones, consoles et autres tablettes ». Ces appareils remplacent toujours plus fréquemment les ordinateurs dans les tâches les plus banales telles que la navigation sur le Web ou la consultation d’emails. Selon IDC, « 2023 sera l’année où les livraisons de PC grand public connaîtront la plus forte baisse annuelle depuis la création de la catégorie ».

À lire — Ce PC équipé de 7 RTX 4090 coûte près de 29 000 euros, mais pour quoi faire ?

Par ailleurs, Ryan Reith, vice-président d’IDC, rappelle que Microsoft jouera un rôle énorme dans le renouvellement des équipements. Il déclare : « la fin du support de Windows 10 est prévue pour 2025, ce qui entraînera un rafraîchissement, que les entreprises attendent des PC plus avancés ou qu’elles aient simplement besoin de mettre à jour un parc vieillissant ». Selon M. Reith, Apple aura également une carte à jouer dans cette reprise économique.