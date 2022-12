Un Chromebook pour le gaming, c’est possible avec ce PC Acer équipé d’un processeur Intel de 12ème génération et un écran à 120Hz

Un Chromebook pour les gamers, oui ça existe, et la proposition nous vient du réputé constructeur Acer. Ce PC portable allie écran d’excellente qualité, connectivité WiFi et Ethernet ultra rapide, clavier RGB rétroéclairé ainsi que l’accès aux jeux et services de cloud gaming du Play Store pour inviter les utilisateurs à une véritable expérience gaming sur Chrome OS.



Leader sur le marché du Chromebook, Acer annonce la disponibilité de son nouveau Chromebook 516 GE spécialement conçu pour les gamers. Cet ordinateur portable, propulsé par le système Chrome OS, est pensé pour la pratique du jeu vidéo, notamment grâce à son écran de très bonne facture. Malgré tout, il conserve l’un des principaux avantages des Chromebooks : l’usage facile, efficace et la portabilité, qui permet de le transporter n’importe où sans difficulté.

Découvrir le Chromebook Gamer 516 GE sur le site d’Acer

Un écran IPS fluide et haute résolution

La grande attraction de ce modèle de Chromebook est son superbe écran mat de 16 pouces basé sur la technologie IPS et doté de la fonctionnalité BluelightShield d’Acer, dédiée à la réduction des émissions de lumière bleue. La dalle est entourée de bordures très discrètes renforçant l’immersion lors du visionnage de contenus multimédias.

Le PC portable jouit d’un affichage de qualité WQXGA 2560 x 1600 pixels, une définition rare sur ce type d’appareil. Et Acer ne s’arrête pas là puisque son dernier Chromebook bénéficie également d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, qui sert entre autres à offrir une meilleure fluidité en jeu.

La partie audio est confiée à deux haut-parleurs stéréo. Le Chromebook Gamer 516 GE est par ailleurs équipé d’une prise jack 3.5mm pour brancher des écouteurs ou un casque. Il dispose d’un microphone intégré pour les appels visio, ainsi qu’une webcam à la définition Full HD 1920 x 1080 pixels de bonne facture. Le clavier rétroéclairé RGB 4 zones offre à l’ordinateur une discrète esthétique gaming.

Entre son châssis en aluminium, sa finesse et son poids, le design du PC a été pensé pour un usage nomade. Il se glisse facilement dans un sac à dos ou dans une sacoche pour être transporté au quotidien entre le domicile, l’université, le travail… Sa batterie de 65 Wh offre une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 10 heures et se recharge à travers une alimentation reposant sur un adaptateur USB Type-C 65W.

Les performances de la 12ème génération de CPU d’Intel

Le Chromebook Gamer 516 GE embarque un processeur Intel Core Alder Lake i5-1240P à 12 cœurs. Il profite de l’architecture introduite par la douzième génération de CPU du fabricant, combinant des cœurs à grande efficacité énergétique pour les processus qui ne requièrent pas trop de puissance et des cœurs centrés sur les performances pour les tâches plus gourmandes. La fréquence d’horloge à 1,70 GHz peut monter en cas de besoin jusqu'à 4,40 GHz avec l’Intel Turbo Boost Technology 2.0.

En ce qui concerne la mémoire, l’ordinateur compte sur 8 Go de RAM DDR4X et 256 Go de stockage SSD PCIe NVMe. Le GPU Iris Xe Graphics est directement intégré au chipset de l’appareil.

La connectique se compose de deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C, d’un port USB 3.2 Gen 2 Type-A, d’une prise HDMI pour la diffusion sur un autre écran et d’un port Ethernet 2,5 Gbps RJ45 pour avoir une connexion à internet la plus fiable qui soit, une caractéristique importante pour les sessions de jeu en ligne ou en streaming.

Afin de connecter des périphériques à l’ordinateur sans fil, comme une souris, une manette de jeu ou un casque audio, nous avons accès au standard Bluetooth 5.2. Pour la connectivité internet sans fil, le PC portable prend en charge le WiFi 6E, la toute dernière norme permettant de meilleurs débits et une réduction de la latence. Grâce au support du WiFi 6E, le Chromebook Gamer 516 GE peut proposer une expérience de cloud gaming de qualité sans besoin de connexion filaire.

Avec des services comme le GeForce Now de NVIDIA ou le Xbox Cloud Streaming du Game Pass, vous pouvez faire tourner de gros jeux récents en bonne qualité sur la machine, et profiter au mieux des superbes prestations de son écran. Depuis quelques semaines, GeForce Now est même spécialement optimisé pour les Chromebooks. Il y est disponible nativement et permet de jouer à plus de 1 400 titres PC avec une définition jusqu'à 1600p et jusqu’à 120 images par seconde. Avec GeForce Now, vous accédez à plus de 100 titres gratuits en streaming, dont Fortnite, Genshin Impact et League of Legends, ainsi qu’à la technologie RTX de NVIDIA sur les jeux compatibles, comme Cyberpunk 2077 et Control.

En plus de mettre à disposition des utilisateurs une expérience fluide et une interface simple à maitriser, Chrome OS se distingue par l’accès au Play Store et à toutes ses applications, dont les jeux et les plateformes de cloud gaming.

Prix et disponibilité

Le Chromebook Gamer 516 GE est disponible sur le site officiel d’Acer au prix de 999 euros, avec possibilité de payer en trois ou quatre fois sans frais. À ce tarif, vous obtenez une machine polyvalente qui peut être utilisée aussi bien pour travailler, étudier, jouer ou visionner des contenus multimédias, le tout dans de bonnes conditions et sur un écran magnifique.

Découvrir le Chromebook Gamer 516 GE sur le site d’Acer

Cet article a été rédigé en partenariat avec Acer.