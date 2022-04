Apple pourrait lancer un HomePod tout en 1 avec FaceTime et Apple TV inclus

D'après un spécialiste de la marque travaillant pour Bloomberg, Apple travaillerait actuellement sur un nouveau modèle HomePod bien plus ambitieux. Selon ses informations, l'appareil de la marque à la pomme serait un véritable couteau suisse, proposant à la fois les fonctionnalités d'un HomePod, mais aussi Apple TV et une caméra pour les appels vidéo via FaceTime.

Sur le marché des enceintes connectées, la concurrence est rude entre l'Amazon Echo 4, le Google Nest Audio, le Bose Home Speaker 500 ou encore la Sonos One SL, souvent considérée comme la meilleure proposition du marché pour le multiroom. Pour l'instant, Apple compte deux modèles à son actif, à savoir le premier HomePod, lancé en 2018, et le HomePod Mini, officialisé en octobre 2020 aux côtés de l'iPhone 12.

Seulement et depuis son lancement, Apple n'a rien annoncé de neuf concernant les HomePod. Cela pourrait bientôt changer si l'on en croit les déclarations de Mark Gurman, spécialiste des produits de la firme de Cupertino pour le compte de Bloomberg. D'après ses informations, Apple travaille actuellement sur une nouvelle version de son enceinte connectée phare.

Un HomePod tout en un avec FaceTime et Apple TV

Il s'agirait d'une formule hybride, regroupant à fois les services classiques du HomePod, mais aussi des fonctionnalités liées à Apple TV pour le streaming et la diffusion de vidéos. Il faudrait également ajouter à cela une caméra, pour passer des appels vidéo via FaceTime. Ce HomePod 3.0 serait évidemment compatible avec Siri, l'assistant vocal du géant américain. Selon les dires de Mark Gurman, ce modèle viendrait remplacer le HomePod premier du nom dans l'offre d'Apple, qui pour rappel a été retiré du catalogue en 2021 en raison des ventes décevantes et surtout du carton de l'HomePod mini.

À ce sujet, il ajoute qu'un nouvel HomePod Mini pourrait également voir le jour dans les mois à venir. Rien d'étonnant là-dessus, la version miniature du HomePod ayant connu un beau succès, notamment en raison de son prix attractif situé sous la barre des 100 €. “Je pense qu'un nouveau HomePod est à venir – plus précisément un appareil qui combine un HomePod, une Apple TV et une caméra FaceTime. Je ne pense pas qu'un grand HomePod autonome soit encore en développement, mais peut-être qu'un nouveau HomePod mini est à venir. Dans tous les cas, le produit combiné sera probablement au centre de l'approche d'Apple, avec des HomePod mini l'entourant dans toute la maison”, assure le journaliste dans sa newsletter Power On. Bien entendu, il convient de prendre ces informations avec des pincettes, faute de confirmation officielle de la part d'Apple.

Source : Bloomberg