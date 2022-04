Apple n’arrive pas à empêcher l’explosion des applis frauduleuses sur Mac

Alors qu'Apple vante régulièrement la sécurité de son système fermé par rapport à Android, des chercheurs en sécurité informatique ne peuvent que constater l'explosion des applications frauduleuses sur l'App Store iPhone et Mac.

Apple fait souvent la part belle à la sécurité offert par son système fermé. Aux yeux du constructeur, permettre l'installation d'applications ne provenant pas de l'App Store représenterait un danger pour la sécurité des utilisateurs. Pourtant, il arrive régulièrement que des applications frauduleuses ou des arnaques passent l'examen de l'App Review et se retrouvent sur la boutique d'applications d'Apple. Dernièrement, nous vous avons mis en garde contre ces applications faussement gratuites, qui nécessitent en réalité un paiement pour accéder à leur contenu.

Or, le chercheur en sécurité informatique et développeur Kosta Eleftheriou vient de découvrir une série d'applications douteuses disponibles en téléchargement sur l'App Store. Ici encore, elles concernent le Mac. Leur mode opératoire est simple, mais efficace : une fois lancées, ces applis affichent des dizaines et des dizaines de fenêtres pop-up qui rendent impossible la fermeture de l'appli.

Bien entendu, ces fenêtres vous invitent à souscrire à des abonnements payants pour profiter de fonctionnalités premium, mais surtout elles s'imposent comme la seule solution pour l'utilisateur de récupérer la jouissance de son appareil… Edoardo Vachi, un autre chercheur en sécurité informatique, est à l'origine de la découverte de la 1ère appli de ce groupe. Baptisée My Metronome, cette appli bloque sa fermeture en désactivant les raccourcis clavier et l'icône de fermeture dans la barre du menu.

À lire également : Apple prépare 9 nouveaux Mac avec une puce M2, voici tous les modèles attendus dès fin 2022

Ces applis sont prêtes à bloquer votre Mac pour vous inciter à payer

Seule possibilité pour la fermer, souscrire à un abonnement mensuel de 9,99 dollars. D'après les recherches de Kosta Eleftheriou, le développeur de cette appli expérimentent depuis des années maintenant différentes façons d'empêcher les utilisateurs de fermer le paywall. Et comme dit plus haut, elle n'est pas la seule à fonctionner de la sorte.

En réalité, la société qui a développé My Metronome, à savoir Music Paradise LLC, est liée à un autre studio de développement présent sur l'App Store, Groove Vibes. Les politiques de confidentialité indiquent bien que les deux structures sont enregistrées à la même adresse en Russie et mentionnent la même entité juridique, Akadem GmbH. Nos confrères de The Verge ont donc décidé de s'intéresser aux autres applis du groupe, et le constat est clair : toutes les applications signées Music Paradise LCC et Groove Vibes affichent une fenêtre pop-up réclamant de l'argent dès leur ouverture.

Si certaines permettaient toutefois de fermer le paywall avec la barre de menu ou Command+Q, deux d'entres elles ont volontairement grisé le bouton rouge standard de fermeture, tandis que les raccourcis clavier restent inefficaces. Comme le souligne le média américain, l‘App Review d'Apple aurait dû empêcher la diffusion de ces applis sur l'App Store. Difficile de savoir pourquoi elles ont été autorisées à la vente par les équipes de la marque à la pomme. Malheureusement, ce n'est pas la première ni la dernière fois que des applis frauduleuses parviennent à passer entre les mailles du filet de la firme de Cupertino.

Source : The Verge