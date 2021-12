Apple : son premier casque VR sera beaucoup plus léger et confortable que la concurrence

Apple devrait présenter dans les prochaines années son premier casque VR, et celui-ci pourrait bien offrir davantage de confort que la plupart de ses rivaux, notamment grâce à un poids relativement contenu.

Apple pourrait présenter son premier casque de réalité mixte VR et AR au cours de l’année 2022, et on en sait aujourd’hui un peu plus à son sujet. En effet, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a dévoilé qu’Apple aurait réussi à mettre au point un casque beaucoup plus léger que la concurrence, puisque celui-ci ne pèserait qu’entre 300 et 400 grammes.

Pour vous faire une idée de ce que cela représente, il faut rappeler que ses rivaux sont tous beaucoup plus lourd. Il faut compter 503 grammes pour l’Oculus Quest 2, environ 600 grammes pour le PlayStation VR et jusqu’à 850 grammes pour le HTC Vive Pro 2. Le casque de réalité mixte d’Apple serait donc un poids plume par rapport à la concurrence, ce qui ne manquera pas de le rendre beaucoup plus confortable.

Apple prépare déjà un casque encore plus léger

D’après les informations de Ming-Chi Kuo, la première génération de casque de réalité mixte sera capable de « basculer de manière transparente entre AR et VR pour offrir une expérience de casque innovante », mais le géant américain planche déjà sur un successeur. En effet, Apple aurait déjà commencé à travailler sur la deuxième génération de casque, et celle-ci pourrait arriver au deuxième semestre de 2024.

Cette deuxième itération serait encore plus légère que la première génération, et profiterait d’un « design industriel mis à jour, d’un nouveau système de batterie et d’un processeur plus puissant ». On peut donc s’attendre à ce que ce deuxième casque soit le premier à peser moins de 300 grammes. Il s’agit d’une évolution nécessaire qui permettra à Apple de parvenir, à terme, à concevoir les fameuses Apple Glass. Ces dernières ont pour objectif de remplacer les iPhone d’ici 10 ans.

En attendant, nous avons hâte de découvrir le premier casque d’Apple l’année prochaine. Il faut rappeler que contrairement au casque VR standalone comme l’Oculus Quest 2, le casque AR/VR d’Apple ne fonctionnera pas sans un iPhone ou un Mac. De plus, on s’attend à ce qu’il soit proposé à un prix très élevé, puisqu’il serait davantage destiné aux développeurs qu’aux fans de la marque.

Source : MacRumors