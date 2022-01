Apple Glass : lancement fin 2022 en quantités très limitées

Les Apple Glass s'apprêtent à arriver sur le marché. D'après un analyste réputé, Apple devrait finalement annoncer le casque hybride dans le courant de la fin 2022. Malheureusement, l'accessoire serait d'abord disponible en quantités très limitées.

De nombreux analystes et commentateurs du marché s'attendent à ce qu'Apple lance finalement les Apple Glass, son premier casque de réalité augmentée et virtuelle, dans le courant de l'année 2022. Grâce à ce nouvel accessoire, le géant de Cupertino devrait générer d'importants bénéfices dans le monde. Les analystes financiers estiment même que le casque AR va jouer un rôle de relais de croissance dans les 10 ans à venir, une fois que l'iPhone aura été abandonné.

D'après Ming Chi Kuo, célèbre analyste spécialisé dans les produits Apple, le premier casque hybride de la marque devrait être annoncé dans le courant de la fin de l'année en cours. Dans une note destinée aux investisseurs, l'expert affirme en effet que le lancement a été “reporté à la fin de 2022”. Apparemment, une présentation dans la premier semestre de l'année était sur la table de Cupertino.

Les Apple Glass sortiraient en quantités très limitées

Selon lui, Apple commercialisera d'abord le casque AR/ VR en quantités très limitées. Un stock plus important n'arrivera dans les magasins qu'au premier trimestre de 2023. Comme l'annonçait récemment Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, il est toujours possible que la sortie en magasins survienne plusieurs mois après la présentation. Apple est coutumier de cette pratique, visant à faire monter la pression auprès de ses fans.

D'après 9to5Mac, qui relaie le rapport de Ming Chi Kuo, les précommandes des Apple Glass pourraient bien survenir dans le courant de novembre ou de décembre. On s'attend donc à ce que l'accessoire soit présenté lors d'une keynote automnale, dans la foulée des futurs iPhone 14 ou des Apple Watch.

Plusieurs autres sources tablent cependant sur une présentation dès le mois de juin 2022. D'après Mark Gurman, Apple offrira un premier aperçu du casque lors de la WWDC 2022 consacrée aux développeurs. C'est également l'avis de l’analyste Gene Munster. En miroir de Gurman et Ming Chi Kuo, il estime que l'arrivée dans les magasins pourrait cependant attendre jusqu'à début 2023.

D'après Kuo, le casque combinant réalité augmentée et réalité virtuelle serait capable de fonctionner en toute indépendance, savoir avoir besoin de le connecter à un iPhone ou un Mac. On vous en dit plus dès que possible sur le projet. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

