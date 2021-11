Apple : son casque de réalité mixte sera probablement trop cher pour vous

Apple serait en train de travailler sur un casque de réalité mixe prévu pour l’année prochaine. Il serait assez puissant pour faire tourner de gros jeux, selon plusieurs sources. Il pourrait aussi être extrêmement cher et réservé à un public très restreint.

Apple serait-il en train de travailler sur son propre casque de réalité mixte ? C’est en tout cas ce que semblent croire plusieurs sources, selon Arstechnica. La firme de Cupertino pourrait sortir un casque mélangeant réalité virtuelle et augmentée, comme le fameux HoloLens de Microsoft, mais assez puissant pour faire tourner de gros jeux par lui-même.

Bloomberg précise ainsi que le casque embarquerait des caractéristiques techniques « avancées », que ce soit au niveau de l’écran ou du processeur. On parle même d'une compatibilité avec le Wi-Fi 6. Il fonctionnerait sur un principe d’avatar en 3D créé par l’utilisateur. Une façon de faire qui rappelle les très récentes annonces de Meta, alias Facebook.

A noter qu’un deuxième casque, cette fois entièrement dédié à la réalité augmentée (vous voyez le monde « normal » à travers des lunettes, mais avec des ajouts 3D) est aussi en développement mais sortirait bien plus tard. Il serait toutefois plus abordable.

Apple prévoit un casque de réalité mixte à un prix élevé

Tous s’accordent à dire que le casque de réalité mixte d’Apple, qui sortirait dès l’année prochaine, ne serait pas un produit grand public, car très cher. Il ne serait ainsi réservé qu’aux professionnels ou aux férus de technologie au porte-monnaie bien épais, à l’instar du Mac Pro.

Selon le célèbre analyste Ming-Chi-Kuo, qui vise souvent juste, Apple a déjà publié un rapport aux investisseurs mentionnant la sortie du casque dès l'année prochaine. La société californienne ne serait d’ailleurs pas la seule à sortir un produit de ce type en 2022, puisque Facebook serait aussi sur la ligne de départ. Sony sortirait également un nouveau casque, mais seulement dédié à la réalité virtuelle, puisqu’il s’agirait du successeur au PS VR.

2022 pourrait donc bien signer le grand retour des casques de réalité virtuelle et augmenté sur le marché. Après une belle percée dans les années 2010, ce format devrait revenir sur le devant de la scène grâce au métavers et au jeu vidéo. Reste maintenant à savoir si le public sera au rendez-vous ou s’il n’y verra qu’un gadget onéreux de plus.

Source : Arstechnica