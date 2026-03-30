Apple planche sur un nouvel iMac avec écran OLED

Apple se serait rapproché de plusieurs fournisseurs d'écran du marché pour la conception d'un affichage OLED à destination d'un futur iMac.

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Crédits : Apple

Après l'iPhone et l'iPad, Apple s'apprête à adopter l'OLED pour de nouveaux appareils. On savait déjà qu'un MacBook Pro OLED devrait être commercialisé en fin d'année 2026, la marque à la pomme travaillerait également sur l'intégration d'un tel affichage pour son ordinateur de bureau, l'iMac.

L'information a été partagée par ZDNet Korea, qui explique que la firme californienne a contacté plusieurs fournisseurs de dalles, dont Samsung Display et LG Display, pour concevoir des prototypes d'écrans OLED de 24 pouces avec une luminosité de 600 nits (contre 500 nits pour le modèle LCD actuel) et une résolution de 218 pixels par pouce, égale à celle que propose déjà la dernière génération d'iMac, qui date de 2024.

Samsung Display a une longueur d'avance pour fournir l'écran OLED de l'iMac

Samsung Display devrait être le premier à dégainer en présentant à Apple des écrans QD-OLED au second semestre 2026. Actuellement, le fabricant produit déjà en masse des dalles pour moniteur utilisant cette technologie, mais dans une résolution moindre de 160 pixels par pouce. Si l'entreprise parvient à décrocher un tel contrat avec Apple, elle pourrait en profiter pour exploiter sa ligne de production et fournir des écrans QD-OLED de bureau avec une meilleure densité de pixels pour plus de produits.

LG Display aura fort à faire pour concurrencer Samsung Display. Ses dalles W-OLED à quatre couches actuelles ne devaient pas pouvoir monter aux 600 nits exigés par Apple. Une conception à cinq couches intégrant une nouvelle couche verte pour une meilleure luminosité serait en développement, mais ses performances sont incertaines. LG Display est en parallèle en train de plancher sur sa technologie fLEAP, qui devrait équiper de prochains iMac et MacBook.

Cet iMac OLED ne devrait pas voir le jour avant 2029, voire 2030. Il s'agirait du plus grand affichage OLED disponible sur un appareil estampillé Apple. En attendant, au moins une mise à niveau de la gamme devrait avoir lieu. Un iMac embarquant une puce M5 pourrait notamment être lancé sur le marché, alors que l'iMac M4 est sorti il y a 18 mois.


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