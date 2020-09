Apple Watch : plus de chargeur inclus dans la boîte, comme pour les iPhone 12 ?

Apple n'inclut pas de chargeur dans la boîte des Apple Watch Series 6, SE et Series 3. Les utilisateurs qui ne sont pas déjà équipés d'un adaptateur secteur compatible sont donc invités à repasser à la caisse. Sous couvert d'écologie, Apple devrait faire de même avec les iPhone 12.

Ce mardi 15 septembre 2020, Apple a levé le voile sur les Apple Watch Series 6 et les Apple Watch SE. Lors de la keynote, Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple en charge du respect de l'environnement, a annoncé l'abandon du chargeur directement inclus dans la boîte. D'après elle, cette décision s'inscrit dans un large plan de mesures destinées à protéger l'environnement, un des fers de lance de la marque californienne depuis l'arrivée de Tim Cook à la direction.

“Dans le prolongement des efforts entrepris pour atteindre nos objectifs en matière environnementale, l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch SE, l’Apple Watch Series 3 et l’Apple Watch Nike sont livrées sans adaptateur secteur. Veuillez utiliser votre adaptateur secteur actuel ou en ajouter un à votre panier avant de finaliser votre commande” détaille Apple sur l'Apple Store en ligne.

La firme assure que la plupart des acheteurs disposent déjà dans un bloc secteur ou d'un socle de recharge. Dans ces conditions, Apple veut éviter le gaspillage électronique. Surtout, ce retrait permet à la firme de Cupertino de réaliser d'importantes économies. Si vous n'avez jamais eu d'Apple Watch, et que vous ne possédez pas de chargeur secteur, Apple vous invite à en acheter un sur sa boutique en ligne au prix de 25 euros. On notera que les Apple Watch les plus chères, Hermès et Édition, sont toujours livrées avec un adapteur secteur inclus.

Pas de chargeur dans la boîte des iPhone 12

La décision d'Apple concernant les montres connectées préfigure l'abandon du chargeur inclus dans la boîte des iPhone 12. Comme le voulaient plusieurs rumeurs, Apple ne devrait fournir d'adaptateur secteur avec les nouveaux iPhone. Apple proposerait donc un chargeur 20W (contre 18W pour les iPhone 11) séparément dans le commerce.

Dans la même optique, Apple ferait aussi l'impasse sur les écouteurs filaires inclus dans la boîte des iPhone 12. En Europe, une législation devrait cependant contraindre Apple à intégrer ces accessoires. Nous en saurons plus dans le courant du mois d'octobre lors de la prochaine keynote d'Apple.